“Si me preguntan cuál es el anticonceptivo adecuado para las mujeres diría que, en términos generales no existe, porque cada una tiene requerimientos diferentes y ese anticonceptivo debe ser buscado según sus características. Por ejemplo, hay quienes son muy disciplinadas para tomar una pastilla al día, pero otras que dicen ser olvidadizas y no lo lograrían”, afirmó el ginecólogo Agnaldo Silva Filho.