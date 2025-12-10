Política

Diputados aprueban proyecto de ley para rebajar precio de medicamentos a los usuarios

Iniciativa impulsada por el PUSC fomenta medidas para mejorar la competencia en el mercado de las medicinas

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Blister con pastillas anaranjadas, fondo negro, sobre mesa café claro. Al frente del blister, torre de monedas.
El alto costo de los medicamentos en Costa Rica llevó al gobierno de Rodrigo Chaves Robles a emitir un decreto para regular su margen máximo de comercialización. (Shutterstock /Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Precio de medicamentosRebaja en medicamentosMedicamentos
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.