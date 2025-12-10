Diputados aprueban proyecto de ley para rebajar precio de medicamentos a los usuarios

El alto costo de los medicamentos en Costa Rica llevó al gobierno de Rodrigo Chaves Robles a emitir un decreto para regular su margen máximo de comercialización.

Los diputados aprobaron este martes, en segundo debate, un proyecto que promueve la rebaja en el precio de los medicamentos para los usuarios.

Lo hace a través de la fijación de un precio de referencia del producto cuando entre al país y la promoción de la competencia en el mercado farmacéutico.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que fomenta medidas para mejorar la competencia en el mercado de las medicinas, y obliga a garantizar el abastecimiento de productos para el comercio minorista y los consumidores.

También establece que se les proporcione información a los consumidores para que puedan analizar el costo-beneficio de intercambiar medicamentos equivalentes, pero a mejor costo.

“Dotar al Estado y a sus instituciones de herramientas apropiadas para una adecuada promoción de la competencia en el mercado de medicamentos privado” es otro de los objetivos del proyecto.

Información para los consumidores

La iniciativa establece que el Ministerio de Salud pueda inscribir registros sanitarios de medicamentos debidamente inscritos ante una autoridad reguladora reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), o bien ante otra “autoridad reguladora de alta vigilancia”.

Adicionalmente, el proyecto obliga al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) a desarrollar e implementar un sistema que sirva como observatorio de precios de medicamentos multinivel, que brinde información a los consumidores y al Estado sobre los precios de venta de los productos y la existencia de medicamentos equivalentes, entre otros objetivos.

Ley crea una Comisión Nacional de Precios

El expediente aprobado crea una Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, integrada por dos representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dos del MEIC, uno del Ministerio de Salud y tres del sector privado, provenientes de farmacias, droguerías y laboratorios farmacéuticos nacionales.

Esa comisión deberá reglamentar una metodología para la fijación de precios de referencia para los medicamentos apenas ingresen al país, así como el monitoreo del comportamiento del precio de tales productos en los ámbitos nacional e internacional y mantener actualizadas las listas de precio de ingreso de esos productos.

Para la fijación del precio de entrada de los medicamentos, la Comisión debe establecer una metodología considerando los precios internacionales y su comportamiento; la elasticidad del precio de la demanda de los medicamentos, tomando en cuenta cómo la variación de precios afecta la demanda y el acceso para los consumidores.

Adicionalmente, dicho órgano debe considerar el nivel de innovación del medicamento, así como la frecuencia y contexto de su uso para fijar precios acordes con su utilidad y prescripción médica recurrente.

La diputada María Marta Carballo, del PUSC, aseguró que ya otros países han reducido los precios hasta en un 80% con mecanismos como la fijación de precios o subsidios.