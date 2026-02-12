El País

¿Bajarán realmente los precios de medicamentos? Ya entró en vigencia una nueva ley en Costa Rica

El proyecto fue aprobado en segundo debate en diciembre del 2025

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Desechar los medicamentos correctamente ayuda a prevenir la contaminación del agua y a reducir la resistencia antimicrobiana en la población.
Entra en vigencia ley que promueve la reducción de precios de los medicamentos. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Precio de medicamentosrebaja de medicamentosMedicamentos
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.