¿Bajarán realmente los precios de medicamentos? Ya entró en vigencia una nueva ley en Costa Rica

La ley que busca promover una rebaja en el precio de los medicamentos para los usuarios entró en vigencia el miércoles 11 de febrero, la publicación oficial en el diario La Gaceta.

El proyecto fue aprobado en un segundo debate en la Asamblea Legislativa el 9 de diciembre del 2025 y plantea disminuir los costos a través de la fijación de un precio de referencia del producto cuando entre al país y la promoción de la competencia en el mercado farmacéutico.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que pretende fomentar medidas para mejorar la competencia en el mercado de las medicinas, y obliga a garantizar el abastecimiento de productos para el comercio minorista y los consumidores.

También establece que se les proporcione información a los consumidores para que puedan analizar el costo-beneficio de intercambiar medicamentos equivalentes, pero a mejor costo.

La iniciativa establece que el Ministerio de Salud pueda inscribir registros sanitarios de medicamentos debidamente inscritos ante una autoridad reguladora reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), o bien ante otra “autoridad reguladora de alta vigilancia”.

Adicionalmente, el proyecto obliga al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) a desarrollar e implementar un sistema que sirva como observatorio de precios de medicamentos multinivel, que brinde información a los consumidores y al Estado sobre los precios de venta de los productos y la existencia de medicamentos equivalentes, entre otros objetivos.

El expediente aprobado crea una Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, integrada por dos representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dos del MEIC, uno del Ministerio de Salud y tres del sector privado, provenientes de farmacias, droguerías y laboratorios farmacéuticos nacionales.

Esa comisión deberá reglamentar una metodología para la fijación de precios de referencia para los medicamentos apenas ingresen al país, así como el monitoreo del comportamiento del precio de tales productos en los ámbitos nacional e internacional y mantener actualizadas las listas de precio de ingreso de esos productos.