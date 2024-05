Rodrigo Chaves evalúa regulación de precios de medicinas

El mandatario Rodrigo Chaves declaró este miércoles que evalúa la regulación de precios de las medicinas, en vista de que no han dado resultado las iniciativas anteriores para abaratar los medicamentos.

“Buscamos la homologación, pero, bueno, esos intentos no dieron fruto, pero no significa que no tengamos otros arbólitos sembrados en este momento, porque este gobierno no flaquea. Estamos considerando la regulación”, declaró el presidente de la República.

La homologación se refiere a un decreto firmado en junio del 2022, el cual ordena al Ministerio de Salud reconocer, para la comercialización de medicamentos en el país, los registros sanitarios de fármacos otorgados por Estados extranjeros que integran el Consejo Internacional de Armonización de Requisitos Técnicos para Productos Farmacéuticos de Uso Humano.

Chaves añadió que encomendó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) buscar nuevas fuentes de suministro de medicamentos en el país, “que no sean las farmacias ni las droguerías tradicionales”.

“Estamos evaluando la legalidad de eso, pero aquí en Costa Rica nos detuvieron Ciudad Gobierno, nos detuvieron la ruta de arroz, ¿por qué?, porque defienden los intereses de los grupos poderosos. La industria farmacéutica genera utilidades monstruosas en este país”, alegó el gobernante.

El mandatario también defendió la propuesta que había realizado Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el pasado mes de abril, de crear una empresa para vender medicamentos, equipo y servicios médicos de la institución. Según Chaves, el plan habría reducido los precios.

“Nosotros tratamos de que la Caja vendiera medicamentos. No los medicamentos que se recetan normalmente, eso seguirá siendo pagado por el seguro. Además de proporcionar los medicamentos recetados a los pacientes de la Caja, queríamos que abriera farmacias y vendieran al por mayor. No fue posible, los directivos, la junta directiva de Uccaep, que tienen intereses, los sindicatos, no lo permitieron”, afirmó.

Para la venta de los medicamentos y para ofrecer servicios de forma privada, la jerarca de la CCSS planteó crear una sociedad anónima que operara como una empresa pública propiedad de la institución.

Sin embargo, el plan no prosperó, pues en ese mismo mes, la Junta Directiva de la Caja decidió retroceder con la pretensión de Esquivel.

“La cadena de valor de la industria farmacéutica es sumamente compleja: está la patente, está el laboratorio, está la droguería, está el distribuidor mayorista y está la farmacia. Cuando nos enfrentamos a esa complejidad, es lógico es que haya resistencia”, adujo Chaves.