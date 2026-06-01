Editorial

Editorial: Sarampión: 4.000 muertes nos recuerdan por qué vacunarse salva vidas

No es casualidad, sino prevención, que el alcance de los cinco casos de sarampión registrados este año en Costa Rica no haya sido mayor. El país no está en condiciones de tolerar que disminuya la vacunación contra esta enfermedad, ni que avance la desinformación de los antivacunas

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Por La Nación
Brote cutáneo de sarampión, hombre joven con erupción en la piel
Entre tres y cinco días después de los primeros síntomas, surge una erupción cutánea de manchas rojas. Comienza típicamente en el nacimiento del cabello y detrás de las orejas, para luego extenderse hacia abajo. (Shutterstock/Foto)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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