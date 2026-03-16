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Todo lo que debe saber sobre el sarampión en Costa Rica y la campaña de vacunación

Brotes importados de sarampión activan campaña de vacunación.

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Por Libia Solano Meza
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Debido a la reciente detección de dos casos en Costa Rica, el Ministerio de Salud habilitó el refuerzo de la vacuna contra el sarampión en personas mayores de 15 años como medida de prevención. (Canva/Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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