Todo lo que debe saber sobre el sarampión en Costa Rica y la campaña de vacunación

Debido a la reciente detección de dos casos en Costa Rica, el Ministerio de Salud habilitó el refuerzo de la vacuna contra el sarampión en personas mayores de 15 años como medida de prevención.

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo. Aunque Costa Rica logró eliminar la circulación del virus hace más de dos décadas, la aparición de casos importados demuestra que el riesgo sigue presente y que la vacunación continúa siendo fundamental para proteger a la población.

José Carlos Vargas, médico y farmacéutico, jefe de Farmacias de la División Salud de Grupo Montecristo, integrante de la red de Clínica MediaSmart, nos comparte información sobre los síntomas de esta enfermedad y los controles médicos recomendados para prevenirla.

Lo que debe saber:

El sarampión se transmite por el aire. Es altamente contagioso y puede causar complicaciones graves. La vacuna es la mejor prevención, dos dosis brindan alta protección.

El sarampión es una enfermedad causada por un virus. Es muy contagiosa y puede afectar principalmente las vías respiratorias, pero también puede provocar complicaciones serias, sobre todo en niños pequeños, personas con defensas bajas y embarazadas.

“Aunque existe una vacuna segura y eficaz, el sarampión sigue causando brotes cuando baja la cobertura de vacunación”, detalló el especialista.

Recientemente el Ministerio de Salud confirmó dos casos de sarampión en los primeros tres meses de este año.

A continuación, Vargas responde algunas de las dudas más comunes sobre el sarampión:

¿Cómo se contagia?

El virus del sarampión se propaga principalmente por el aire, mediante pequeñas partículas llamadas aerosoles.

Se contagia de persona a persona por el aire y por gotitas respiratorias al toser, estornudar o respirar cerca de alguien enfermo.

¿Qué tan agresiva es esta infección?

No es una enfermedad “leve” en todos los casos. Muchas personas se recuperan, pero en otras puede causar complicaciones como neumonía, diarrea, infección del oído, inflamación del cerebro e incluso la muerte.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Al inicio suele dar fiebre, tos, secreción nasal y ojos rojos o llorosos. Luego aparece el sarpullido, que normalmente empieza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

¿Quién corre mayor riesgo de contraer sarampión?

Las personas que no están vacunadas. También preocupan más los niños pequeños, las personas embarazadas y quienes tienen las defensas bajas.

¿Puede alguien contraer sarampión más de una vez?

En general, una persona que ya tuvo sarampión suele quedar protegida de forma duradera.

“Sin embargo, en medicina casi nunca se habla en absolutos: pueden existir situaciones poco comunes en las que haya dudas diagnósticas o casos raros”, aseguró Vargas.

Ante síntomas como fiebre, tos, ojos rojos y sarpullido, es fundamental buscar atención médica y evitar el contacto con otras personas para limitar la propagación del sarampión. (Canva/Canva)

¿Qué debo hacer si he estado expuesto?

Si usted cree que estuvo expuesto, no lo deje pasar. Lo correcto es contactar cuanto antes a un centro de salud y avisar antes de llegar, para evitar exponer a otras personas.

“Algunas personas sin evidencia de inmunidad pueden beneficiarse de medidas posteriores a la exposición, como la vacuna dentro de las 72 horas”, explicó el médico.

¿Cómo se previene?

La principal forma de prevención es la vacunación, evitar contacto con otras personas y buscar atención médica si presenta alguno de los síntomas.

¿Las personas vacunadas pueden contraer sarampión?

Sí, puede pasar, pero es poco frecuente. La vacuna contra sarampión es muy eficaz: una dosis protege aproximadamente 93% y dos dosis cerca de 97% frente a la enfermedad.

Según el especialista ninguna vacuna protege al 100%, por eso pueden existir casos en personas vacunadas, aunque en general el riesgo es mucho menor.

¿Cómo sé si estoy al día con mi vacuna contra el sarampión?

La forma más práctica es revisar su carné y confirmarlo con el establecimiento de salud.

¿Cuánto tiempo dura la protección de la vacuna contra el sarampión?

El especialista explica que la protección suele ser de larga duración debido a que dos dosis ofrecen una protección alta y sostenida en el tiempo.

¿Qué debo hacer si no soy inmune al sarampión?

Lo primero es consultar lo antes posible a un profesional de salud, especialmente si estuvo en contacto con un caso sospechoso o confirmado.

El Ministerio de Salud recuerda que el esquema de vacunación contra el sarampión en Costa Rica incluye la aplicación de dosis a los 15 meses y a los 4 años. Ante dudas sobre el historial, se recomienda consultar al personal de salud.

Las dosis se pueden administrar en cualquier EBAIS durante el horario regular del centro de salud.

Para prevenir el contagio, Vargas recomienda lo siguiente:

Buscar atención médica si presenta síntomas.

No automedicarse.

Evitar estar en contacto con personas que ya fueron diagnosticadas.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inició una campaña de vacunación contra el sarampión dirigida a personas de entre 20 y 39 años que planean viajar a países con brotes activos, como:

Argentina

Bolivia

Canadá

Chile

Estados Unidos

Guatemala

México

Uruguay

Los países señalados estarán sujetos a actualización según las alertas sanitarias. Las autoridades de la CCSS indicaron que la vacuna no es obligatoria, pero se recomienda aplicarla con un mínimo de dos semanas previas al viaje.