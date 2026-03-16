El País

Vacuna contra el sarampión para mayores de 15 años: Salud aplicará refuerzo a quienes viajen a estos países

Las vacunas se pueden aplicar en cualquier Ebais bajo el horario del centro médico de salud

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Por Yucsiany Salazar

El Ministerio de Salud habilitó la aplicación de un refuerzo de la vacuna contra el sarampión para personas mayores de 15 años, como parte de las medidas de prevención ante los dos casos detectados recientemente en Costa Rica.








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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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