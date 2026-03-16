Vacuna contra el sarampión para mayores de 15 años: Salud aplicará refuerzo a quienes viajen a estos países

El Ministerio de Salud habilitó la aplicación de un refuerzo de la vacuna contra el sarampión para personas mayores de 15 años, como parte de las medidas de prevención ante los dos casos detectados recientemente en Costa Rica.

Las autoridades aseguraron que las dosis destinadas a menores de edad están garantizadas, por lo que el esquema regular de vacunación infantil no se verá afectado.

De forma paralela, el Ministerio activó un esquema alternativo de vacunación dirigido a personas mayores de 15 años -sin límite de edad- que tengan previsto viajar a países con riesgo de circulación del virus.

Los países con mayor número de contagios de sarampión recientes se encuentran México, Estados Unidos y Canadá y Guatemala. (Canva/Composición de Canva)

Las vacunas se pueden aplicar en cualquier Ebais bajo el horario del centro médico de salud.

Según explicó Salud, quienes planeen desplazarse al extranjero —especialmente ante eventos internacionales como el Copa Mundial de la FIFA 2026— podrán solicitar el refuerzo, siempre que demuestren que viajarán a esos destinos.

Para garantizar la efectividad, deben aplicarse 10 días antes del viaje.

Entre los países con mayor número de contagios recientes se encuentran México, Estados Unidos y Canadá y Guatemala.

La medida busca reducir el riesgo de contagio y evitar la importación de nuevos casos al país.