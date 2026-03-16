Vacuna contra el sarampión para mayores de 15 años: Salud aplicará refuerzo a quienes viajen a estos países

El Ministerio de Salud habilitó la aplicación de un refuerzo de la vacuna contra el sarampión para personas mayores de 15 años, como parte de las medidas de prevención ante los dos casos detectados recientemente en Costa Rica.
El Ministerio de Salud habilitó la aplicación de un refuerzo de la vacuna contra el sarampión para personas mayores de 15 años, como parte de las medidas de prevención ante los dos casos detectados recientemente en Costa Rica.
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