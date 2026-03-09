Sarampión en Costa Rica: qué tan protegido está usted y por qué preocupa tanto este virus

El sarampión se transmite por aerosoles y puede contagiar hasta a 18 personas a partir de un solo caso, especialmente en espacios cerrados y poco ventilados.

Durante años, el sarampión parecía una enfermedad del pasado en Costa Rica. Sin embargo, el virus volvió a aparecer en el país: el Ministerio de Salud confirmó tres casos en los primeros tres meses de 2026.

Se trata de uno de los virus más contagiosos que existen: una sola persona puede infectar hasta a 18 más. Por ello, aunque durante años parecía controlado, el aumento reciente de contagios volvió a encender las alertas sanitarias en distintos países.

En febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica para la región de las Américas debido a un marcado incremento de casos de sarampión durante 2025 y el inicio de 2026.

Entre el 1.º de enero de 2025 y el 1.º de enero de 2026 se notificaron 552.699 casos sospechosos del virus en 179 Estados miembros de las seis regiones de la organización, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Casos en Costa Rica

Solo en los primeros tres meses de este año, el Ministerio de Salud confirmó tres casos del virus en el país.

El primero correspondió a una niña mexicana de cuatro años, quien habría adquirido la enfermedad fuera de Costa Rica. Según las autoridades, la menor no contaba con las vacunas contra el sarampión.

El segundo caso se confirmó el 6 de marzo y corresponde a una mujer menor de edad, quien, de acuerdo con las autoridades sanitarias, se encontraba estable.

El tercer caso, confirmado este 9 de marzo, corresponde a una mujer adulta. Debido a esta situación, el Ministerio de Educación Pública (MEP) solicitó suspender las lecciones en un centro educativo como parte de una investigación epidemiológica.

Estos casos reflejan un aumento reciente de la enfermedad en el país, ya que durante todo el 2025 solo se registró un caso de sarampión en Costa Rica.

Por su parte, en 2025, en la región de las Américas se confirmaron 14.767 casos de sarampión, de los cuales 31 resultaron en fallecimientos, principalmente entre niños no vacunados, según datos de la OPS.

Para 2026, hasta la semana epidemiológica 6 (14 de febrero), la región ya registraba 2.740 casos. México reportaba la mayor cantidad, con 1.104, seguido de Estados Unidos con 970 y Canadá con 254.

Contagioso

“No es cualquier virus que pasa así no más”, advirtió la pediatra infectóloga María Luisa Ávila Agüero en una entrevista con La Nación en enero de 2024.

Cada vez que una persona infectada con sarampión tose, estornuda, grita o canta, libera partículas del virus —en su mayoría invisibles— que salen disparadas por la boca y la nariz. El sarampión se transmite principalmente por aerosoles, pequeñas partículas que quedan suspendidas en el aire.

Las partículas más grandes pueden impactar directamente en personas cercanas e infectarlas; sin embargo, muchas caerán al suelo o sobre superficies. Otras, más pequeñas, pueden permanecer flotando en el aire durante más tiempo, desplazarse a mayor distancia e infectar a quienes las inhalan antes de que caigan.

La transmisión es más eficiente en espacios cerrados y con poca ventilación, o en lugares donde se concentran muchas personas. No obstante, esto no impide que el contagio pueda ocurrir también en otros entornos.

¿Cuánto tiempo puede permanecer el virus en el aire?

Esto es variable. Depende de factores como el tamaño del espacio, la ventilación y la humedad del ambiente.

Las personas vacunadas generalmente están protegidas frente a la enfermedad; sin embargo, quienes no cuentan con la vacuna tienen mayor riesgo de contagiarse y desarrollar complicaciones.

Ávila también enfatizó que los más vulnerables son los menores de 15 meses, edad en la que en Costa Rica se aplica la primera dosis de la vacuna contra el sarampión. Antes de esa etapa, el sistema inmunitario del bebé aún no está preparado para recibir la vacuna.

Según datos recientes, en 2024 nacieron 45.825 niños en Costa Rica. Debido a su corta edad, muchos de ellos aún no han recibido la vacuna y, por lo tanto, son más vulnerables ante un eventual brote.

¿Cuáles son los síntomas?

De acuerdo con la OPS, los síntomas no comienzan al momento de la infección, el virus toma su tiempo replicándose (creando copias de sí mismo) y actuando sobre el cuerpo. Las primeras manifestaciones demoran de 8 a 12 días en aparecer. En ellas se incluyen:

Fiebre

Rinorrea (nariz congestionada)

Ojos rojos y llorosos

Pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla.

A los días, aparece el brote característico de la enfermedad, primero en la cara y el cuello, luego se extiende gradualmente al resto del cuerpo

No hay un tratamiento específico contra el sarampión, usualmente los medicamentos van destinados a tratar los síntomas. La mayoría de los pacientes se recuperarán en cuestión de dos o tres semanas.

Complicaciones

Aunque la mayoría de los infectados tiene presentaciones leves de la enfermedad, las complicaciones pueden ser muy graves y provocar la muerte. El sarampión es una de las primeras 10 causas de mortalidad entre los menores de cinco años.

Estas son otras complicaciones que puede causar la enfermedad, según la OPS; aunque no matan, sí restan calidad de vida:

Ceguera

Encefalitis (inflamación del cerebro): esta puede dar como resultado convulsiones, sordera o discapacidad intelectual

Diarrea intensa, que podría llevar rápidamente a deshidratación.

Neumonía.

Infecciones de oído.

Las complicaciones son más graves en niños con mala nutrición o problemas inmunitarios, sin embargo, esto no excluye a menores saludables y bien nutridos.

Adultos vacunados sí están protegidos

Una de las preguntas más frecuentes es si una persona que se vacunó contra el sarampión en la niñez sigue protegida en la adultez.

Si usted recibió las dosis correspondientes, la respuesta es tranquilizadora. La pediatra infectóloga María Luisa Ávila Agüero explicó que la vacuna ofrece una protección duradera.

“Los adultos se pueden sentir tranquilos si a lo largo de su vida han sido vacunados. La protección de esta vacunación sí es suficiente si han atendido a las diferentes dosis cuando han sido requeridas. Mantener al día este esquema también nos ayuda a proteger a los niños pequeños que, por su edad, no han podido vacunarse”, destacó.

Vacunación es vital

Para Ávila, la aparición de casos de sarampión en Costa Rica recuerda la importancia de mantener altas coberturas de vacunación, ya que la enfermedad puede prevenirse.

“Es una enfermedad fácilmente prevenible por vacunas”, subrayó la infectóloga.

En febrero de este año, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inició una campaña de vacunación contra el sarampión dirigida a personas entre 20 y 39 años que planean viajar a países con brotes activos del virus, como Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guatemala, México y Uruguay.