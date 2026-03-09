El País

Sarampión en Costa Rica: qué tan protegido está usted y por qué preocupa tanto este virus

Costa Rica suma tres casos en 2026 en medio de una alerta regional. Explicamos los síntomas, riesgos y protección con vacunas

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora y Irene Rodríguez
La Organización Mundial de la Salud informa que es necesario intensificar las campañas de vacunación.
El sarampión se transmite por aerosoles y puede contagiar hasta a 18 personas a partir de un solo caso, especialmente en espacios cerrados y poco ventilados. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sarampión en Costa RicaMinisterio de SaludSarampiónVirus
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.