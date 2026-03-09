Salud confirma nuevo caso de sarampión en Costa Rica y pide suspender lecciones en este colegio

El nuevo caso de sarampión obligó a suspender lecciones en el Liceo de Moravia.

El Ministerio de Salud confirmó un nuevo caso de sarampión en Costa Rica y solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) suspender las lecciones en un centro educativo este lunes 9 de marzo, como parte de una investigación epidemiológica.

El caso corresponde a una mujer adulta, cuyo diagnóstico fue confirmado por el Centro Nacional de Referencia de Virología del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

Según informó Salud, la mujer se encuentra estable. Sin embargo, actualmente se desarrolla una investigación epidemiológica asociada a este caso y a otro confirmado el pasado viernes.

“Como parte de las acciones preventivas y con el objetivo de completar los análisis de laboratorio y el seguimiento epidemiológico correspondiente, el Ministerio de Salud solicitó al Ministerio de Educación Pública la suspensión temporal de lecciones en el Liceo de Moravia durante este lunes 9 de marzo, así como la suspensión preventiva de actividades vinculadas a un programa del Ministerio de Cultura y Juventud”, indicó Allan Mora, ministro de Salud a. i.