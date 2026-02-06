Daniel Salas, exministro de Salud, explica por qué regresó el sarampión y qué hacer para evitar más contagios

El sarampión,una enfermedad viral altamente contagiosa, registra un repunte en varias regiones de América.

El sarampión, una enfermedad que se consideraba eliminada en la región, vuelve a encender las alertas sanitarias en América.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica en la que insta a los países a reforzar la vigilancia, la vacunación y la capacidad de respuesta oportuna ante brotes, con el fin de frenar la transmisión y proteger a las poblaciones vulnerables.

Daniel Salas, exministro de Salud de Costa Rica y actual director del Programa de Inmunización de la OPS, señaló que la mayor cantidad de casos se concentra en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, advirtió que ya se reportan contagios en distintas zonas de Latinoamérica y el Caribe.

“En las Américas hemos logrado eliminar la transmisión del sarampión, pero hoy vemos como esta enfermedad está regresando”, indicó Salas.

Salas explicó que el resurgimiento se debe principalmente a la falta de vacunación. “El sarampión es supercontagioso, una sola persona puede infectar hasta 18 personas más”, enfatizó.

¿Qué es el sarampión y cuáles son los síntomas?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotículas expulsadas al toser, hablar o estornudar.

Los primeros síntomas suelen incluir fiebre alta, secreción nasal, enrojecimiento de los ojos y la aparición de manchas blancas en la parte interna de las mejillas. Posteriormente, se presenta un brote cutáneo que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

¿Hay casos en Costa Rica?

Según la OPS y el Ministerio de Salud, en Costa Rica se confirmó un caso importado en Guanacaste durante la semana epidemiológica 20 del 2025. Se trató de una mujer de 18 años, sin antecedente de vacunación, que ingresó al país proveniente de Canadá. Las autoridades informaron que no se registraron casos secundarios ni defunciones.

No obstante, el panorama regional es alarmante: en 2025 se notificaron 14.975 casos confirmados en 13 países, un aumento de 32 veces en comparación con 2024.

¿Cómo evitar el contagio?

El virus se propaga con facilidad en lugares concurridos como aeropuertos, transporte público y sitios turísticos. Según Salas, la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir la enfermedad.

“La región puede frenar los brotes si actuamos ahora, fortaleciendo la inmunización y la respuesta rápida”, concluyó el exministro.

Recomendaciones para viajeros

El Ministerio de Salud hizo un llamado a las personas que planean viajar fuera del país a revisar y actualizar su esquema de vacunación, ante el incremento significativo de casos de sarampión en el continente.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan: