Ministerio de Salud confirma segundo caso de sarampión en Costa Rica

Este 6 de marzo, el ministerio de Salud confirmó un caso de sarampión en el país. Imagen con fines ilustraivos.

El Ministerio de Salud confirmó un nuevo caso de sarampión en Costa Rica. La persona contagiada es una mujer menor de edad. El diagnóstico fue realizado por el Centro Nacional de Referencia Virológica del Inciensa.

Hasta ahora no se precisó si el caso de sarampión es importado, como ocurrió a mediados de febrero, cuando se detectó el virus en una niña mexicana, de cuatro años y quien habría adquirido la enfermedad fuera del país; la pequeña no contaba con las vacunas contra el sarampión. Este es el segundo caso detectado en las últimas semanas.

Según Allan Mora, ministro de Salud a.i, la paciente se encuentra estable y aislada.

Mora precisó que tanto Salud como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizan acciones epidemiológicas y que se analizan los factores de contagio de este virus en este caso.

Costa Rica no presenta casos de sarampión endémicos desde 1999. Desde entonces se han registrado 15 casos importados. El último se identificó el año anterior en Guanacaste y no generó contagios adicionales.

Enfermedad altamente contagiosa

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Sus síntomas iniciales incluyen fiebre, tos, secreción nasal y ojos enrojecidos. Posteriormente, se presenta un brote en la piel que comienza en la cara y se extiende al cuerpo. Se transmite por el aire al toser, estornudar o hablar, especialmente en lugares concurridos.

La forma más efectiva de prevenir esta enfermedad es la vacunación, que en Costa Rica está contemplada en el esquema oficial, con dos dosis de la vacuna triple viral que incluye esta enfermedad, y se aplican a los 15 meses y cuatro años, por lo que se hace un llamado a los padres de familia a verificar que los menores tengan el esquema completo.

Además, Salud recomienda a las personas que planean viajar verificar y actualizar su vacunación al menos dos semanas antes del viaje. Si después de regresar presentan fiebre y erupción en la piel entre 7 y 21 días posteriores, deben acudir de inmediato a un centro de salud e informar sobre el antecedente de viaje.