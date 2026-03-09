MEP suspende clases en este colegio mientras Salud investiga casos de sarampión

Salud investiga dos casos de sarampión y debido a ello se suspendieron las clases en el Liceo de Moravia. Entre el viernes y este lunes salud dio a conocer que dos mujeres, una menor de edad y una adulta, están contagiadas. Aun no se conoce si los casos están relacionados.

El Liceo de Moravia suspendió lecciones en el Liceo de Moravia este lunes 9 de marzo mientras el ministerio de Salud realiza una investigación epidemiológica asociada con dos casos confirmados de sarampión.

Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que acató las medidas del Ministerio de Salud y que ambas instituciones trabajan en conjunto “para asegurar la integridad física de la comunidad educativa”.

Asimismo, la Dirección Regional de Educación San José Norte indicó que se encuentra a la espera de mayor información por parte de la cartera de Salud para tomar las medidas correspondientes para que el estudiantado siga con el proceso educativo.

Por ahora se desconoce si la suspensión de lecciones continuará.

Sarampión en Costa Rica

Este lunes, Salud informó que había un nuevo caso de sarampión en una adulta: la noticia llega solo tres días después de que se conociera que había una mujer menor de edad infectada. No obstante, no ha dado a conocer si los casos están relacionados.

Antes de que se presentarán estos dos casos, a mediados de febrero se dio a conocer que una niña mexicana, de 4 años, estaba contagiada, esa vez se confirmó que se trataba de un caso importado.

Costa Rica no presenta casos de sarampión endémicos desde 1999. Desde entonces se han registrado 15 casos importados. El último se identificó el año anterior en Guanacaste y no generó contagios adicionales.