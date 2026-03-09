El País

MEP suspende clases en este colegio mientras Salud investiga casos de sarampión

Este lunes 9 de marzo

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
El repunte del sarampión deja miles de contagios y decenas de miles de muertes en el mundo, según alertas de la Red Mundial de Virus y la OMS.
Salud investiga dos casos de sarampión y debido a ello se suspendieron las clases en el Liceo de Moravia. Entre el viernes y este lunes salud dio a conocer que dos mujeres, una menor de edad y una adulta, están contagiadas. Aun no se conoce si los casos están relacionados. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MEPSarampión
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.