Vacuna contra el sarampión en Costa Rica: ¿a dónde conseguirla y cuál es su precio?

La vacunación sigue siendo la medida más efectiva para prevenir contagios de sarampión, afirman autoridades sanitarias.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica ante el incremento de casos de sarampión en el continente americano. Las autoridades sanitarias enfatizaron que la aplicación de la vacuna es la opción más segura para contener el virus.

“La región puede frenar los brotes si actuamos ahora, fortaleciendo la inmunización y la respuesta rápida”, recalcó Daniel Salas, exministro de Salud y actual director del Programa de Inmunización de la OPS.

El Ministerio de Salud también instó a la población —especialmente a quienes planean viajar al exterior— a verificar su esquema de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

Sin embargo, ante las recomendaciones de las autoridades, surge la pregunta: ¿a dónde se puede conseguir la vacuna y cuál es su precio en farmacias privadas?

Si bien el esquema básico para menores de edad es cubierto por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el caso de los adultos deben buscarla en el sector privado.

“La vacuna contra el sarampión para esquema de niños se puede colocar en la CCSS y en farmacias privadas tienen para ambos niños y adultos”, indicó la autoridad sanitaria.

Disponibilidad en farmacias privadas y precios

Con base en esta información, La Nación consultó a 11 farmacias privadas para conocer la disponibilidad de la vacuna triple viral (SRP), así como su costo.

Al corte de este viernes 6 de febrero, solo cuatro de las 11 farmacias consultadas confirmaron contar con la vacuna disponible, mientras que el resto indicó no tener existencias o estar a la espera de reposición.

En esos establecimientos, los precios reportados por dosis rondan desde ¢18.125 hasta ¢20.010 y están disponibles en Curridabat, San José centro, Plaza Real de Alajuela y Belén de Heredia.

Aumento de casos en las Américas

Entre el cierre de 2025 y las primeras semanas de 2026, la región ha registrado una actividad viral intensa de sarampión:

Año 2025: Se confirmaron 14.891 casos y 29 fallecimientos.

Se confirmaron 14.891 casos y 29 fallecimientos. Año 2026 (al SE 3): Ya se contabilizan 1.031 contagios, principalmente en México, Canadá y Estados Unidos.

El aumento de casos de sarampión en las Américas llevó a la OPS a emitir una alerta epidemiológica. (Junta de Andalucía/JUNTA DE ANDALUCÍA)

Un dato revelador de la OPS señala que el 78% de los afectados no estaba vacunado. En la mayoría de los casos (71%), el origen estuvo vinculado a casos importados, lo que subraya el riesgo para los viajeros.

En el caso de Costa Rica, el último registro oficial corresponde a un caso importado en Guanacaste durante mayo de 2025 (SE 20). Por eso, el Ministerio de Salud recomienda a quienes salgan del país:

Antes del viaje: Verificar que niños y adultos cuenten con las dos dosis de la vacuna triple viral (SRP).

Verificar que niños y adultos cuenten con las dos dosis de la vacuna triple viral (SRP). Lactantes (6 a 11 meses): Si viajan a zonas con circulación del virus, deben recibir una dosis adicional al menos dos semanas antes de la salida. Esta dosis “cero” no sustituye el esquema regular.

Si viajan a zonas con circulación del virus, deben recibir una dosis adicional al menos dos semanas antes de la salida. Esta dosis “cero” no sustituye el esquema regular. Adultos sin comprobante: Personas sin certeza de inmunidad deben aplicarse al menos una dosis.

Personas sin certeza de inmunidad deben aplicarse al menos una dosis. Después del viaje: Si entre 7 y 21 días posteriores al regreso presenta fiebre y brote en la piel, acuda de inmediato a un centro de salud e informe sobre su viaje reciente.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotículas expulsadas al toser, hablar o estornudar. Los primeros síntomas incluyen fiebre alta, secreción nasal, enrojecimiento de los ojos y la aparición de manchas blancas en la parte interna de las mejillas. Posteriormente, se presenta un brote cutáneo que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

Según explicó Salas, una persona con sarampión puede contagiar hasta a 18 personas.