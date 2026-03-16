Campamento con delegaciones extranjeras estaría detrás del regreso del sarampión a Costa Rica

El regreso del sarampión a la población costarricense, tras casi tres décadas de erradicación local, se habría originado mediante un evento de intercambio cultural. Así lo confirmó Mary Munive, vicepresidenta y ministra de Salud, este lunes 16 de marzo en conferencia de prensa.

Según la jerarca, la principal hipótesis es que el foco de contagio surgió en un campamento del Ministerio de Cultura y Juventud realizado entre finales de enero e inicios de febrero de 2026. El brote habría sido introducido por una delegación mexicana.

“Hubo delegaciones de diferentes países; entre ellas se documenta una delegación mexicana que reportó —por la amistad que quedó justamente con el caso positivo— que se trataba de una costarricense menor de 14 años", explicó Munive.

“En redes sociales habían dicho que tuvieron sarampión ya después de finalizado el campamento. De ahí, a posteriori, se dio todo el seguimiento de los contactos de este caso y de otros potenciales contactos con esa delegación”, agregó.

Esta delegación habría tenido contacto con al menos 196 personas; sin embargo, precisó la ministra, gracias al esquema de vacunación costarricense, solo dos casos resultaron positivos:

Una menor de 14 años, vecina de Pococí, Limón. Una mujer de 41 años, vecina de Dulce Nombre de Coronado, San José.

Ambas pacientes se encuentran estables y evolucionaron favorablemente.

“Si no hubiésemos tenido los esquemas de vacunación que manejamos, esto hubiese sido realmente terrible. ¿Por qué? Porque la capacidad de contagio de una persona enferma es de 18 personas adicionales; con 196 contactos hubiésemos tenido más de 3.500 personas enfermas. Detectamos solo a dos positivas, justamente, ¿por qué?, porque el esquema de vacunación que ellas mismas tenían y que tenía el resto de las personas funcionaba“, indicó la ministra.

Por estos casos, la semana anterior las autoridades sanitarias solicitaron suspender las lecciones en el Liceo de Moravia. Sin embargo, tras descartar un caso sospechoso, se levantaron las medidas preventivas y se reanudaron las clases.

A estos registros se suma el caso importado de una niña mexicana de cuatro años, quien habría adquirido la enfermedad fuera de Costa Rica. Según las autoridades, esta menor no contaba con las vacunas.

Así regresó el sarampión a Costa Rica

¿Por qué hubo contagio si estaban vacunadas?

En el caso de las dos costarricenses, las autoridades confirmaron que sí contaban con el esquema de vacunación. No obstante, Munive aclaró que, aunque la vacuna es altamente efectiva, no es 100% infalible. De acuerdo con la jerarca:

La respuesta inmunológica puede variar: algunas personas desarrollan una protección total, mientras que en otras la respuesta es menor.

El esquema inicial contempla dos dosis: la primera alcanza una cobertura cercana al 98% , mientras que la segunda ronda el 92% .

, mientras que la segunda ronda el . Además, con los años, las defensas pueden disminuir ligeramente, por lo que el sistema inmunológico podría no reconocer la enfermedad con la misma intensidad.

Por esta razón, Salud recomienda que los mayores de 15 años que planeen viajar a países con brotes activos verifiquen su estado inmunológico y, de ser necesario, se apliquen una dosis de refuerzo.

Investigan más casos

Luego de los dos casos confirmados, las autoridades sanitarias investigan el contagio entre personas costarricenses dentro del país.

Según indicó Salud, trabajan desde dos ejes:

Comisión de vacunas: emite las recomendaciones respecto a la vacunacion.

Equipo Técnico Interinstitucional: Emite lineamientos para abordaje integral del evento a las autoridades.

Refuerzos de vacunas

Dentro de las medidas de prevención, se habilitó el refuerzo para personas mayores de 15 años que viajen a países con brotes activos.

Las vacunas de refuerzo están disponibles en cualquier Ebais de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Para garantizar su efectividad, deben aplicarse al menos 10 días antes del viaje.

Panorama regional en 2026 de países con brotes activos:

México: 4.401 casos.

4.401 casos. Estados Unidos: 1.259 casos.

1.259 casos. Guatemala: 1.029 casos.

1.029 casos. Canadá: 412 casos.

“Es muy importante saber que próximamente se llevará a cabo el Mundial de Fútbol y muchas personas viajarán a estos países. Guatemala tiene más de mil casos; es un destino muy visitado, principalmente en Semana Santa”, advirtió Jennifer González, directora de Vigilancia de la Salud.

Para los adultos que no viajen a otros países, pueden adquirir la vacuna en farmacias privadas del país.

Además, el esquema de vacunación pediátrico se mantiene con dos dosis de la vacuna triple viral (SRP): a los 15 meses y a los 4 años de edad.

Síntomas a considerar

De acuerdo con la OPS, los síntomas no comienzan al momento de la infección. Las primeras manifestaciones demoran de 8 a 12 días en aparecer. En ellas se incluyen:

Fiebre

Rinorrea (nariz congestionada)

Ojos rojos y llorosos

Pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla.

A los días, aparece el brote característico de la enfermedad, primero en la cara y el cuello; luego se extiende gradualmente al resto del cuerpo.

No existe un tratamiento específico; los medicamentos se destinan a tratar los síntomas y la recuperación suele tardar de dos a tres semanas.