El País

Campamento con delegaciones extranjeras estaría detrás del regreso del sarampión a Costa Rica

Autoridades sanitarias investigan propagación de casos de sarampión en Costa Rica y refuerzan esquemas de vacunación. Explicamos los detalles.

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Por Yucsiany Salazar
(Foto de ARCHIVO) Sarampión. REMITIDA / HANDOUT por JUNTA DE ANDALUCÍA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
Costa Rica registra tres casos de sarampión en 2026. (Junta de Andalucía/JUNTA DE ANDALUCÍA)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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