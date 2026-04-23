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¿Cuáles son los países de América con más casos de sarampión? La OPS lanza una alerta urgente

‘El principal desafío no es la disponibilidad de vacunas, sino llegar a tiempo a quienes siguen sin protección’ indico la OPS

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Por AFP
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El continente americano sufre un aumento de los casos de sarampión, muy particularmente en México, Estados Unidos y Canadá. (Canva/Canva)







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