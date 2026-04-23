¿Cuáles son los países de América con más casos de sarampión? La OPS lanza una alerta urgente

El continente americano sufre un aumento de los casos de sarampión, muy particularmente en México, Estados Unidos y Canadá.

El continente americano sufre un aumento de los casos de sarampión, muy particularmente en México, Estados Unidos y Canadá, donde hay comunidades que no acceden a los servicios de vacunación, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) este jueves.

En 2025, “14.767 casos confirmados de sarampión fueron reportados en 13 países de las Américas, un aumento de casi 32 veces comparado con 2024”, explicó en rueda de prensa el director de la OPS, Jarbas Barbosa.

“Esta tendencia continúa en 2026 y se acelera. Más de 15.300 casos confirmados ya fueron reportados, superando el total de todo 2025”, advirtió.

“México, Guatemala, Estados Unidos y Canadá cuentan con la mayoría de casos, con transmisión continuada también reportada en Bolivia y otros países”.

“Las Américas fueron la primera región en eliminar el sarampión en 2016. Este estatus fue luego perdido en 2018, recuperado en 2024 y perdido de nuevo en 2025”, detalló.

“La reaparición del sarampión en las Américas es un retroceso significativo, pero completamente reversible”, añadió.

Cuando un país pierde el estatuto de “libre de sarampión”, toda la región se ve afectada, aunque los países vecinos puedan mantener esa condición a título individual, recordó.

El año pasado se notificaron 32 muertes relacionadas con el sarampión y, en el primer trimestre de 2026, ya se han registrado 11 muertes, la mayoría entre las poblaciones que enfrentan las mayores barreras de acceso a los servicios de salud.

Estados Unidos, México y Canadá albergan este año el Mundial de fútbol, a la que podrían acudir miles de aficionados del mundo entero.

“El principal desafío no es la disponibilidad de vacunas, sino llegar a tiempo a quienes siguen sin protección”, señaló.

Factores como la desinformación, la baja percepción de riesgo y las barreras de acceso han contribuido a la disminución de coberturas en algunos grupos.