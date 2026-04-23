Quinto caso de sarampión en Costa Rica en lo que va del 2026, confirma Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud confirmó este miércoles 22 de abril un nuevo caso de sarampión en el cantón de La Cruz, Guanacaste.

El paciente es un hombre de nacionalidad guatemalteca de 35 años quien labora como transportista. Según el reporte oficial, el sujeto viajó desde México hacia territorio costarricense.

La persona indicó que recibió dos dosis de la vacuna contra la enfermedad en el pasado. No obstante, el afectado no cuenta con un comprobante que respalde dicha inmunización.

Ante el hallazgo del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), el ministerio activó los protocolos de coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Estas acciones incluyen el seguimiento de contactos, la búsqueda de posibles contagios adicionales y medidas de contención para la población.

Costa Rica no registra casos endémicos de este virus desde el año 1999. Sin embargo, durante este 2026 se contabilizan ya cinco pacientes importados en Pérez Zeledón, Pococí, Coronado, Paraíso y ahora en La Cruz.

Síntomas

El sarampión es una enfermedad viral con un nivel de contagio muy elevado. El cuadro inicia con síntomas de fiebre, tos, secreción nasal y ojos rojos.

Ante síntomas como fiebre, tos, ojos rojos y sarpullido, es fundamental buscar atención médica y evitar el contacto con otras personas para limitar la propagación del sarampión. (Canva/Canva)

Posteriormente, aparece un brote en la piel que inicia en la cara y se extiende al resto del cuerpo. El virus se transmite por el aire al toser, estornudar o hablar.

Una persona infectada tiene la capacidad de contagiar a otros desde cuatro días antes de la aparición del brote. Este riesgo persiste hasta cuatro días después de que surgen las lesiones en la piel.

Las autoridades sanitarias recordaron que la vacunación es la mejor forma de prevención. El esquema nacional costarricense establece dos dosis que se aplican a los 15 meses y a los 4 años de edad.

Salud recomienda a los habitantes mantener su esquema al día y vigilar síntomas como fiebre. En caso de sospecha, usted debe acudir de inmediato a un centro de salud.

El Ministerio solicitó a la población informarse solo por canales oficiales para evitar desinformación. La institución mantendrá la vigilancia activa para proteger la salud pública.