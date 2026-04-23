El País

Quinto caso de sarampión en Costa Rica en lo que va del 2026, confirma Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud activó protocolos de contención tras detectar un nuevo paciente de sarampión. Estos son los síntomas

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Por Sebastián Sánchez
(Foto de ARCHIVO) Sarampión. REMITIDA / HANDOUT por JUNTA DE ANDALUCÍA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
Salud confirma caso de sarampión en guatemalteco. (Junta de Andalucía/JUNTA DE ANDALUCÍA)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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