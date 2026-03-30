Editorial

Editorial: Retrasos en obras públicas: los $45 millones pagados en multas palidecen ante el verdadero problema

Ni siquiera las obras que se consideran urgentes se han emprendido según lo previsto

EscucharEscuchar
Por La Nación
La Lima, fila de carros por trabajos en carretera
Foto de noviembre de 2024 que muestra el caos vial para ingresar a Cartago debido a las obras en el paso a desnivel y la colocación de capa asfáltica hacia el puente elevado en el sentido la Lima-Taras. Dicho proyecto suma casi cuatro años de retraso. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.