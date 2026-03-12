Incop avala adjudicar ampliación de puerto Caldera a consorcio Sunset y asegura que nuevo concesionario entraría en tiempo récord

La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) avaló la recomendación de adjudicar la concesión de Puerto Caldera al consorcio Sunset.

Dicho grupo empresarial está conformado por HGT Inversiones (subsidiaria de Hapag-Lloyd y parte del actual consorcio administrador SPC) y APM Terminals, operador a cargo de la Terminal de Contenedores de Moín en Limón.

El presidente de Incop, Wagner Quesada aseguró que la meta es asegurar el ingreso del nuevo concesionario en agosto de este mismo año, fecha en que vencen los contratos actuales.

Tras la aprobación en firme de la junta directiva, el informe está ahora en manos del Poder Ejecutivo, que deberá dictar el acto final de adjudicación. En esta etapa, el oferente que resultó descalificado podría presentar apelaciones ante la Contraloría General de la República.

La concesión de obra pública contempla la modernización de la infraestructura, el equipamiento y la operación del puerto por un plazo de 30 años.

El Incop informó que la decisión de la junta se sustenta en el informe emitido por la Comisión Evaluadora luego del análisis del resultado de las ofertas, según los criterios del cartel de licitación.

“El Consorcio Sunset fue el único oferente que cumplió satisfactoriamente con los criterios de admisibilidad establecidos, los cuales contemplan evaluaciones en los ámbitos técnico, financiero, legal, ambiental y social, según lo dispuesto en el cartel y en la normativa aplicable”, indicó el Incop.

La entidad portuaria agregó que el consorcio, además, acreditó el cumplimiento de los requerimientos exigidos para la evaluación de su oferta técnica conforme a la metodología y términos establecidos.

16/11/2021 El Muelle de Puerto Caldera Puntarenas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La otra empresa que participó en este concurso es la firma filipina International Container Terminal Services Inc. (ICTSI). Su oferta resultó no elegible para avanzar en la revisión de ofertas debido a que no cumplió con el criterio de admisibilidad financiera sobre la relación deuda-patrimonio máxima de 1,75 veces en promedio en los últimos tres años, que fue establecida como requisito.

“Siendo que tomando en cuenta que la deuda que incluye obligaciones financieras con terceros, tanto a corto como a largo plazo, que generan costes financieros y el patrimonio que incluye capital contable, fondos propios o patrimonio es de 2,16 veces en los últimos tres años por arriba del máximo establecido en el cartel de licitación”, citó el informe de la comisión evaluadora.

Actualmente, los servicios de Puerto Caldera se brindan mediante contratos que están próximos a finalizar. El contrato de concesión de gestión de servicios públicos de la Terminal de Puerto Caldera y el de obra pública con servicios públicos para la Terminal Granelera finalizarán el 11 de agosto de 2026. Por su parte, el contrato de gestión de servicios públicos para los barcos remolcadores concluirá el 12 de diciembre de ese mismo año.

El año anterior, la Contraloría General de la República advirtió que el “Protocolo de Salida” que fue presentado en enero de 2025 por el Incop para la gestión de los cierres de contratos “generaría cuellos de botella”, ya que una gran parte de las actividades se concentraban en las etapas finales del período contractual. En ese documento se tenía previsto iniciar la nueva concesión en agosto del 2026.

De acuerdo con el cartel de licitación, la Administración estimó el presupuesto para las obras requeridas en $587 millones y estableció que el plazo de la concesión en el que la empresa seleccionada recuperaría su inversión mediante la explotación del puerto sería de 30 años, que podrían prorrogarse.