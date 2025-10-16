Incop se pronuncia sobre modernización de puerto Caldera

En relación con comentarios recientes sobre puerto Caldera, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) considera importante aclarar información y contextualizar los hechos sobre la licitación destinada a la modernización y ampliación de este puerto, proyecto estratégico para el desarrollo portuario y logístico de Costa Rica.

Contrario a lo afirmado, el número de observaciones e impugnaciones presentadas por los oferentes no se debe a errores en el pliego, sino al alto interés y participación de empresas internacionales con amplia experiencia en el sector portuario. No todas las observaciones constituyen inconsistencias. Varias fueron analizadas y rechazadas por la Contraloría General de la República (CGR); otras se limitaron a propuestas de mejora o ajustes formales, y solo en pocos casos se requirieron cambios relevantes.

En procesos competitivos como este, es natural que los oferentes discrepen sobre ciertas cláusulas y presenten observaciones para perfeccionar el pliego. Cada intervención ha permitido robustecer el documento, asegurando condiciones claras, promoviendo la competencia justa y alineándose con los estándares que requiere un puerto de clase mundial.

También es imprecisa la afirmación de que este proceso comenzó en octubre de 2024, con la publicación del cartel de licitación. Un proyecto de esta magnitud demanda un desarrollo técnico, financiero y legal complejo, que incluye estudios de prefactibilidad, factibilidad y un modelo de concesión sólido.

Para ello, el Incop cuenta con el acompañamiento técnico de la Corporación Financiera Internacional (IFC), del Grupo Banco Mundial, contratada con autorización de la CGR desde 2023. Este apoyo garantiza la adopción de las mejores prácticas internacionales en todas las etapas de la licitación.

Pese a algunas interpretaciones difundidas, el proceso se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Sostenemos la meta de adjudicar la concesión a un nuevo operador en agosto de 2026 y, de esta manera, iniciar una nueva etapa para el principal puerto del Pacífico costarricense.

El Incop reafirma su compromiso de concluir la licitación dentro de los plazos establecidos, con rigor técnico, eficiencia, transparencia, apego a la ley y plena responsabilidad institucional.

Confiamos en que esta aclaración permita contextualizar adecuadamente los hechos. Reafirmamos nuestra voluntad de continuar trabajando en beneficio de Costa Rica y de todos los actores vinculados al comercio y transporte portuario.

Wagner Albert Quesada Céspedes, presidente ejecutivo del Incop