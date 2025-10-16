Foros

Incop se pronuncia sobre modernización de puerto Caldera

El Incop reafirma su compromiso de concluir la licitación dentro de los plazos establecidos, con rigor técnico, eficiencia, transparencia, apego a la ley y plena responsabilidad institucional

Por Wagner Albert Quesada Céspedes
Puerto Caldera
La concesión de puerto Caldera vence el 11 de agosto de 2026.







Incoppuerto CalderaModernización de puerto Calderasector portuariocartel de licitación

