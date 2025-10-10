Editorial

Editorial: El injustificable atraso del Incop con puerto Caldera

El cartel de licitación que diseñó el Incop abunda en inconsistencias, al extremo de que ya se cuantifican 115 impugnaciones. Caldera no admite arreglos paliativos; con más de cuatro décadas de operación, requiere con urgencia una modernización integral

Por La Nación
INCOP ajustó la fecha para recibir ofertas en la licitación del proyecto de modernización de Puerto Caldera tras decisión de la CGR.
INCOP ajustó la fecha para recibir ofertas en la licitación del proyecto de modernización de Puerto Caldera tras decisión de la CGR.







