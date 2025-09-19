Contraloría: desde el 2020 se le advirtió al Incop que debía sacar una licitación para puerto Caldera, pero empezó en el 2024

El contrato de operación del puerto de Caldera está cerca de expirar. Foto:

La Contraloría General de la República (CGR) rechazó este viernes las acusaciones del Poder Ejecutivo de ser la causante del retraso del Proyecto de Modernización de Puerto Caldera.

La CGR aseguró que a la fecha no tiene ningún trámite pendiente de atender en relación a este proyecto.

“La Contraloría no atrasa; desde julio del 2020 advirtió al Instituto de Puertos del Pacífico (Incop) de que, ante el vencimiento de los actuales contratos de concesión del puerto (2026), procedía la licitación, y fue hasta octubre del 2024 que se inició este proceso”, señaló la entidad.

El miércoles, el jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), Manuel Tovar, hizo un llamado al ente fiscalizador, luego de que la CGR acogió objeciones de algunos oferentes del proceso de licitación para la modernización del principal puerto del Pacífico.

“La Contraloría General de la República tiene que entender la seriedad y la dimensión de que esto; un colapso del Puerto de Caldera va a causar un colapso en la economía nacional”, señaló el jerarca a La Nación.

Esta semana, diferentes cámaras empresariales coincidieron en emitir comunicados de prensa, solicitando la aceleración del proceso de modernización de la colapsada terminal portuaria.

Los empresarios urgieron a la CGR la aprobación del proceso. Entre las gremiales estaban la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (Crecex) y la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras).