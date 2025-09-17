Economía

Sector empresarial presiona para acelerar licitación de Puerto Caldera por riesgo de ‘colapso’

Ministro de Comercio Exterior dijo que colapso del Puerto de Caldera causaría una crisis en la economía nacional

Por Mónica Cerdas Gómez
INCOP ajustó la fecha para recibir ofertas en la licitación del proyecto de modernización de Puerto Caldera tras decisión de la CGR.
El sector empresarial de Costa Rica urgió agilizar el proceso de licitación de Puerto Caldera. (Cortesía Incop/Cortesía Incop)







