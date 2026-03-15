El País

Expropiaciones, presupuesto y atraso en la licitación: Hacienda identificó estos riesgos en carretera a San Carlos

Atraso en adjudicación del tramo central es, según Hacienda, el principal problema de este proyecto

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Por Patricia Recio
03/04/2025, Alajuela, San Carlos, estado actual de la Ruta Nacional 35 hacia San Carlos, que lleva varios años retrasada su construcción, y ahora el gobierno parece que va a reanudar las construcciones para terminar esta ruta.
El tramo central de la carretera a San Carlos está paralizado desde el 2018 cuando se finalizó el contrato con la empresa anterior para iniciar un nuevo proceso de licitación. (Jose Cordero/José Cordero)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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