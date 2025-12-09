El País

‘Todavía no vemos humo blanco’; asegura jerarca del MOPT sobre aval para construir tramo central de vía a San Carlos

Gobierno aún espera aval del BID para definir si puede adjudicar obra a CHEC o debe iniciar nueva licitación

Por Patricia Recio
03/04/2025, Alajuela, San Carlos, estado actual de la Ruta Nacional 35 hacia San Carlos, que lleva varios años retrasada su construcción, y ahora el gobierno parece que va a reanudar las construcciones para terminar esta ruta.
En el tramo central aún hay pendientes varias estructuras mayores que deben reconstruirse o que quedaron sin terminar debido a fallas geotécnicas. (Jose Cordero/José Cordero)







Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012.

