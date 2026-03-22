El País

13 puentes en riesgo inminente enfrentan retrasos por fallidas licitaciones de Proeri

Meta del gobierno era entregar totalidad de estructuras en setiembre del año pasado, pero a la fecha ninguna ha finalizado

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Por Patricia Recio
La mayoría de puentes que aún esperan ser intervenidos corresponde a estructuras en zonas rurales o rutas secundarias. (Rafael Pacheco Granados)







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ProeriPuentesRiesgo inminente
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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