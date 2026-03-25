El País

ICE posterga para el próximo gobierno la adjudicación de su red 5G

Licitación de $249 millones suma otra prórroga para adjudicar contrato

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Por Juan Fernando Lara Salas
Edificio sede del Instituto Costarricense de Electricidad ( ICE ) en sabana Norte en San José. Licitación de 5G del ICE enfrenta una segunda prórroga consecutiva. (alonso tenorio)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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