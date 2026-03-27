El País

$45 millones en multas: el precio que paga Costa Rica no ejecutar proyectos a tiempo

Proyectos del MOPT y el ICE arrastran mayores atrasos que generaron aumentos en pagos

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Por Patricia Recio
Paso Desnivel La Lima Cartago
El proyecto Taras la Lima inició en enero del 2021 y debía estar listo en un plazo de dos años y cuatro meses. A la fecha suma ya casi cuatro años de atraso. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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