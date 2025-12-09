Editorial

Editorial: Narcos unidos versus poderes del Estado en confrontación

Si el Ejecutivo insiste en peleas, vetos, recortes presupuestarios y descalificaciones contra los poderes Legislativo y Judicial, el único beneficiado será el crimen organizado. Solo entre enero y noviembre se registraron 815 homicidios –un promedio de 74 por mes– y, de esa cifra, 81 eran personas inocentes

Por La Nación
Funeral del oficial del OIJ
Geiner Zamora Hidalgo murió de tres tiros el último día de enero. Tenía 15 años y ocho meses de trabajar en el OIJ. (Alonso Tenorio/Atenorio)







editorialnarconarcotraficantesGeiner ZamoraDiabloOIJPoder Ejecutivo
