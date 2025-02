La pasmosa actitud del gobierno ante la inseguridad

La frivolidad del presidente Rodrigo Chaves y sus escuderos políticos ante la inseguridad ciudadana es pasmosa. No digo lo mismo de otros jerarcas y operadores del gobierno: aquellos que deben lidiar con la violencia cotidiana, reflejada por la escalofriante tasa de homicidios. Presumo que ellos sí quisieran un cambio de actitud y abordaje integral del desafío, que pasa por la coordinación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Pero no, la “ruta” es otra, parte de un estilo sistemático de gobierno: el de un frenético e incesante reality show, aderezado con apropiarse de éxitos ajenos y culpar a otros por falencias propias. En este guion calzan desde el “se matan entre ellos” hasta el “no me juzguen” por lo ocurrido en 2022; desde el plan “Costa Rica Segura” (descartado) hasta el “Costa Rica Segura Plus” (desdeñado); desde lamentarse por falta de leyes en la materia hasta calificar de “hablada” negociar sobre ellas; y desde culpar a los diputados por no aprobarlas hasta retirar proyectos fundamentales de la corriente legislativa.

Incorporemos al cuadro tres elementos más, todos del resorte del Ejecutivo: 1) el deterioro en la inversión y gestión social, indispensables para la prevención; 2) la reticencia a girar más recursos a la Fuerza Pública y el OIJ, que lidian día a día con los retos de la contención, persecución e investigación; 3) la imprevisión y deficiente manejo del sistema penitenciario y de adaptación social. Y sumemos que la Asamblea Legislativa ha sido diligente en aprobar legislación fundamental en la materia, en sintonía con las necesidades de Seguridad Pública, la Corte y sus dependencias.

¿Conclusión?: si bien la inseguridad es un problema complejo con causas múltiples, los que menos se han preocupado por contenerla con responsabilidad y eficacia son quienes, en Zapote y sus terminales nerviosas, están más en la tarea de agitar que de gobernar. Por esto, la ausencia de Chaves y ministros clave en la reunión entre poderes convocada por el presidente legislativo, Rodrigo Arias, y realizada el miércoles, para definir prioridades y acciones, no sorprende.

Calza perfectamente con su estrategia de crear giros y ruidos, mientras siguen –y aumentan— las bandas, los sicarios, los homicidios y la inseguridad general. Su gran víctima: la población vulnerable.

Correo: radarcostarrica@gmail.com

X: @eduardoulibarr1