Sucesos

Así fue la fuga del homicida del agente Geiner Zamora, según el OIJ

Ruta de escape del sospechoso del homicidio del agente Geiner Zamora fue reconstruida por el OIJ a partir de revisión de casi 300 videos

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Muerte de Geiner Zamora







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Homicidio Geiner ZamoraOIJAsesinato agente judicialPococíCotoño
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.