Megaoperativo de OIJ por homicidio de Geiner Zamora: estos son los detenidos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este lunes a siete personas sospechosas de participar en el homicidio del agente judicial Geiner Zamora Hidalgo, ocurrido el 31 de enero anterior en Pococí.

Las capturas se realizaron durante 14 allanamientos ejecutados por la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada (OECDO), como parte de una operación que además permitió desarticular a una organización criminal dedicada al tráfico local de drogas.

Según el OIJ, los detenidos son:

Hombre de apellido Castro, alias Cotoño, de 36 años. Ya se encontraba recluido en un centro penal. Fue detenido originalmente en setiembre en La Rita de Pococí por amenazas agravadas, portación ilegal de armas y agresión con arma de fuego. Hombre de apellido Méndez, alias Gato, de 29 años. También permanecía preso por otras causas. Otro hombre de apellido Centeno, de 36 años. Detenido la madrugada de este lunes. Mujer de apellido Moya, de 60 años. Detenida este lunes. Sería la mamá de Cotoño. Mujer de apellido Méndez, de 30 años. Detenida este lunes. Hombre de apellido Cervantes, de 55 años. Detenido este lunes. Hombre de apellido Carrillo, de 26 años. Detenido este lunes.

Agentes del OIJ detuvieron a siete sospechosos del homicidio del investigador Geiner Zamora durante 14 allanamientos en Pococí. Fotografía: (Rafael Pachecho GRanados/Cortesía)

Cómo ocurrió el homicidio

De acuerdo con la investigación, el agente Zamora, de 38 años, llegó la noche del crimen a un bar–restaurante en Pococí y se sentó en la barra.

Minutos después, un hombre que salió desde Toro Amarillo en una bicimoto ingresó al local y le disparó en varias ocasiones.

Las pesquisas señalan que los siete detenidos formarían parte de una organización criminal que opera en Pococí y se dedica al tráfico local de drogas.

El OIJ presume que esta actividad ilícita sería el motivo del homicidio, dado que Zamora investigaba casos relacionados con ese mercado.

Las personas detenidas quedaron a las órdenes del Ministerio Público.

Los 14 allanamientos realizados esta madrugada comprendieron 9 en viviendas en la zona de Pococí, otro en una bodega al parecer dedicada al almacenamiento de drogas en Jiménez, otra casa en La Rita de Pococí, otra más en Siquirres y dos aposentos o dormitorios en centros penales de Alajuela.