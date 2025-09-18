OIJ captura a hombre que amenazó con arma de fuego a jóvenes en bar de Guápiles

El padre de los jóvenes amenazados y supuestamente vinculado a alias Diablo fue detenido en setiembre de 2023 tras un operativo conjunto de varias fuerzas policiales. Fotografía:

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la sección contra el crimen organizado detuvieron la medianoche de este miércoles a un hombre de 35 años, de apellido Castro, en la zona de La Rita, Pococí.

El sujeto figura como sospechoso de los delitos de amenazas agravadas, portación ilegal de armas y agresión con arma de fuego, informó la institución judicial.

Los hechos se relacionan con un incidente ocurrido el pasado 13 de setiembre en un bar restaurante de Pococí.

Según el OIJ, durante una discusión, el detenido habría amenazado con un arma de fuego a dos jóvenes que departían en el lugar.

El medio CRHoy indicó que los muchachos amenazados serían hijos de un hombre identificado con el apellido Blanco, conocido como “La H”, supuesto jefe de sicarios de la organización criminal de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

En un video de seguridad del local, se observa cómo Castro apunta con el arma a un joven y luego encañona a la muchacha que está al lado.

Blanco había sido detenido en setiembre del 2023. En aquel momento, los agentes decomisaron dos pistolas, un rifle AR-15, un arma calibre 3.57, chalecos antibalas, municiones, celulares, radios de comunicación, dinero, droga, un dron, binoculares nocturnos y dos granadas de fragmentación.

Además, la unidad canina K9 colaboró en las diligencias periciales en la propiedad allanada.

El detenido de este jueves fue llevado ante el Ministerio Público, mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer su participación en la organización criminal y los delitos asociados.