Crímenes

Homicidio del agente Geiner Zamora: OIJ y Fiscalía detienen a siete sospechosos del crimen

El agente Geiner Zamora fue atacado a balazos el 31 de enero de este año en un bar en Guápiles. Sospechosos son integrantes de una banda narco local

Por Christian Montero y Vanessa Loaiza N.
Operativos en Guápiles, La Rita y Jiménez para detener a los implicados en el homicidio del agente del OIJ Geiner Zamora, atacado el 31 de enero en un bar de Guápiles.
Operativos en Guápiles, La Rita y Jiménez para detener a los implicados en el homicidio del agente del OIJ Geiner Zamora, atacado el 31 de enero en un bar de Guápiles. (Foto Rafael Pacheco/Foto: Rafael Pacheco)







