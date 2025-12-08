Homicidio del agente Geiner Zamora: OIJ y Fiscalía detienen a siete sospechosos del crimen

Operativos en Guápiles, La Rita y Jiménez para detener a los implicados en el homicidio del agente del OIJ Geiner Zamora, atacado el 31 de enero en un bar de Guápiles.

Once meses después del homicidio del agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Geiner Zamora, agentes y fiscales tomaron Pococí este lunes en la madrugada para detener a los sospechosos del crimen.

Entre los presuntos implicados figura una mujer, quien es la madre de un sujeto de apellidos Castro Moya, alias Cotoño, detenido en setiembre pasado por supuestas amenazas en contra de los hijos de un hombre identificado con el apellido Blanco, conocido como La H, supuesto jefe de sicarios de la organización criminal de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

Las 14 operaciones se ejecutan en 9 viviendas en Pococí, 1 bodega que, al parecer, era para almacenamiento de drogas en Jiménez, dos viviendas más en La Rita y Siquirres y dos dormitorios en centros penales de Alajuela.

Caso de Geiner Zamora

Geiner Zamora, de 38 años, fue atacado el 31 de enero pasado cuando se encontraba en un restaurante en Guápiles. Un sicario, a bordo de una bicimoto, ingresó al local y disparó contra él en varias ocasiones, hiriéndolo en la cabeza, el tórax y el abdomen. Falleció cuatro días después en un hospital de la capital.

Según el reporte preliminar de las autoridades judiciales, el homicida salió de Toro Amarillo a bordo de una bicimoto, entró al bar, le disparó al agente y luego se fugó con rumbo a Los Lagos de Guápiles.

Ahí habría ingresado a un sitio boscoso donde dejó la bicimoto y las prendas que vestía, para luego salir caminando por los alrededores del estadio Ebal Rodríguez de Guápiles, donde fue captado en cámaras vistiendo pantalón corto, camiseta y zapatos negros.

El OIJ sospecha que el ataque está asociado a las investigaciones que desarrollaba Zamora en contra de grupos dedicados al narcotráfico.

La presunción es que todos los implicados en el crimen conforman una banda local de venta de drogas en el cantón caribeño.

Los allanamientos empezaron a las 4 a. m. y son comandados por la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada y fiscales del Ministerio Público.

En el sitio participan el fiscal general Carlo Díaz y el fiscal adjunto Mauricio Boraschi.

Los siete detenidos

A las 4:56 a. m. autoridades judiciales confirmaron que los siete detenidos son Castro Moya, alias Cotoño, cuya celda fue allanada este lunes por la madrugada. Lo mismo ocurrió con otro privado de libertad de apellido Méndez, de 29 años, alias Gato.

Además, en el Caribe cayeron tres hombres de apellidos Centeno (36 años), Cervantes (55) y Carrillo de 26 años; así como dos mujeres: Moya, de 60 años y Méndez de 30. La primera sería la madre de Cotoño.

Todos serán remitidos a la Fiscalía esta mañana donde se les tomará declaración indagatoria.

Febrero 2025: Liberado supuesto implicado

El 2 de febrero, cuando Zamora permanecía hospitalizado, sus compañeros desplegaron múltiples allanamientos en Pococí y detuvieron a un presunto implicado en el crimen.

No obstante, el 7 de ese mismo mes, la Fiscalía ordenó su liberación por dudas sobre su participación en el crimen.

“Conforme se desarrollan y avanzan las múltiples actividades de investigación científica ejecutadas por la Policía Judicial, con la prueba localizada, las pericias forenses ejecutadas, así como el análisis de las mismas, se ha logrado determinar que, en este momento procesal inicial, existen elementos que objetivamente han variado (aunque no en su totalidad) la hipótesis inicial de investigación respecto a la participación del imputado Guadamuz Flores”, informó el Ministerio Público en aquel momento ante consultas de La Nación.