Editorial: Dos nuevos ejemplos del caos en seguridad

Los vaivenes sobre infraestructura penal y la miopía sobre los allanamientos se suman a otros descalabros del Ejecutivo. En ambos casos, la Asamblea Legislativa sí ha actuado con responsabilidad y enderezado el rumbo

La Reforma, visita de Rodrigo Chaves
El presidente Rodrigo Chaves visitó el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, más conocido como La Reforma, en mayo pasado. Hizo un rápido recorrido por las instalaciones acompañado por los ministros de Justicia y Paz, Gerald Campos (derecha) y de Seguridad, Mario Zamora (fuera de foco). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







