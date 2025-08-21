Política

Chavistas se contradicen de nuevo y cambian postura sobre veto total de Rodrigo Chaves al plan de allanamientos 24/7

La inconsistencia ha sido la tónica principal en el discurso del gobierno y el oficialismo, en las distintas etapas del proceso

Por Lucía Astorga

La tramitación de la reforma que permitiría al OIJ efectuar allanamientos las 24 horas evidenció una serie de contradicciones por parte del gobierno de Rodrigo Chaves como en la bancada oficialista de la Asamblea Legislativa.








