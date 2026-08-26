Editorial

Editorial: Presidenta Fernández, la privacidad de los ciudadanos es sagrada

Debe quedar claro: la privacidad es un derecho sagrado de todos, no un privilegio de quienes están en el poder

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Por La Nación
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Laura Fernández
En octubre de 2025, la entonces candidata denunció que habían colocado un micrófono en su oficina privada y calificó la supuesta acción como “bajeza”, “porquería” y “cochinada". (La Nación/Lucía Astorga)







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