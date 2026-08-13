Diputada de gobierno habla de ‘operación Pegasus’ y defiende declaratoria de secreto de Estado

El debate sobre el secreto de Estado llegó al Congreso con la participación de Kattia Calvo, en medio de referencias al software espía Pegasus, relacionado con casos documentados en varios países de América Latina.

La diputada oficialista Kattia Calvo, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), mencionó y defendió este miércoles lo que denominó “operación Pegasus”, después de que la legisladora Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA), expresara preocupación por supuestos intentos del gobierno por espiar los teléfonos de ciudadanos opositores al amparo del secreto de Estado decretado por la presidenta de la República, Laura Fernández.

En el plenario legislativo, Sigrid Segura cuestionó el alcance del secreto de Estado y mencionó los riesgos asociados con Pegasus, un programa informático vinculado con casos de espionaje en países cercanos.

Tras esa intervención, la diputada Kattia Calvo defendió la decisión del Ejecutivo de mantener bajo secreto información sensible relacionada con seguridad nacional. La oficialista rechazó que las medidas impulsadas por el gobierno busquen vigilar a la población y, al responder a los cuestionamientos, se refirió a una “Operación Pegasus”.

La diputada del PPSO alegó que hay un afán de estar mintiendo sobre captura de información.

“Nos quieren vender aquí a la gente en Costa Rica que eso ocurre aquí. La operación Pegasus no es eso . No tiene absolutamente nada que ver con eso. Dejen de meterle miedo a la gente. Costa Rica está atravesando una situación de seguridad crítica, una situación realmente crítica. Y la información sensible en materia de seguridad se puede clasificar como secreto de Estado”, alegó la legisladora de gobierno.

Diputada de gobierno habla de “Operación Pegasus” y defiende decreto sobre secreto de estado

La frenteamplista Sigrid Segura le replicó si la mención de una “operación Pegasus” constituye una confirmación de que el Gobierno utiliza esta tecnología y señaló que es peor que la UPAD.

La Nación llamó a la diputada para consultarle a qué se refirió cuando dijo “operación Pegasus”. Aunque respondió la llamada, al cierre de esta nota no brindó una respuesta concreta a las preguntas. Indicó que contestaría si se le pregunta en el plenario. “Si me aborda por ahí, se identifica como corresponde y yo la atiendo con mucho gusto”, dijo.

Posteriormente, Calvo envió un audio en el que remitió la gestión a su encargado de prensa para coordinar la atención de las consultas.

En el plenario, Kattia Calvo concluyó su intervención al sostener que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de determinar qué información sensible debe manejarse de forma discreta por razones de seguridad. Según dijo, los datos que no estén sujetos a esa condición deben permanecer públicos y accesibles para la población.

La diputada también recordó controversias de administraciones anteriores relacionadas con el manejo de información. Como parte de su respuesta a los cuestionamientos de la oposición, mencionó el caso del gobierno de Carlos Alvarado y la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

¿Qué es Pegasus y qué puede hacer?

Pegasus es un programa de espionaje desarrollado por NSO Group, una empresa israelí. La herramienta puede acceder a información almacenada en teléfonos celulares y comprometer distintas funciones del dispositivo.

El denominado Proyecto Pegasus, una investigación periodística internacional coordinada por Forbidden Stories con participación de medios como The Washington Post, The Guardian y Le Monde, analizó una filtración con unos 50.000 números telefónicos seleccionados como posibles objetivos por clientes gubernamentales de NSO.

Pegasus puede proporcionar acceso a mensajes, correos electrónicos, fotografías, ubicación y otras funciones del teléfono comprometido. También, puede activar el micrófono y la cámara del dispositivo.

NSO sostiene que su tecnología se vende a gobiernos y agencias estatales para combatir delitos graves y terrorismo. Organizaciones de derechos humanos e investigaciones periodísticas documentaron casos en los cuales el programa se utilizó para espiar y extorsionar periodistas, activistas, opositores y funcionarios públicos.

Casos de Pegasus llegaron a América Latina

Los cuestionamientos alrededor de Pegasus cuentan con antecedentes en América Latina y Centroamérica. México, El Salvador, Panamá y Colombia registraron investigaciones, denuncias o casos relacionados con esta tecnología.

Amnistía Internacional informó en enero del 2022 de que análisis técnicos verificaron el uso de Pegasus contra periodistas de medios como El Faro y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador. El gobierno salvadoreño negó entonces tener relación con el programa o ser cliente de NSO Group.

En Colombia, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, denunció a inicios del 2026 que su teléfono fue intervenido mediante Pegasus.

En México, en julio del 2025, la Fiscalía General de la República abrió una investigación de oficio por un supuesto pago al expresidente Enrique Peña Nieto relacionado con la venta de Pegasus. El exmandatario negó las acusaciones.

En Panamá, Pegasus fue adquirido durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. El caso posteriormente quedó relacionado con investigaciones por interceptaciones de comunicaciones de opositores, periodistas y otras personas.