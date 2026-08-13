Política

Diputada de gobierno habla de ‘operación Pegasus’ y defiende declaratoria de secreto de Estado

‘La operación Pegasus no es eso. No tiene absolutamente nada que ver con eso’, dijo Kattia Calvo en un intercambio con la legisladora Sigrid Segura

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Por Silvia Ureña Corrales
El debate sobre el secreto de Estado llegó al Congreso, en medio de referencias al software espía Pegasus, relacionado con casos documentados en varios países de América Latina.
El debate sobre el secreto de Estado llegó al Congreso con la participación de Kattia Calvo, en medio de referencias al software espía Pegasus, relacionado con casos documentados en varios países de América Latina. ( Asamblea Legislativa Costa Rica/Asamblea Legislativa Costa Rica)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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