Política

Diputados de oposición cuestionan alcance del secreto de Estado decretado por Laura Fernández sobre información de seguridad

Oposición cuestiona los alcances del secreto de Estado decretado por Laura Fernández para organismos y operaciones de seguridad

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Por Silvia Ureña Corrales
Las cuatro agrupaciones políticas plantearon dudas sobre los controles, gastos y contrataciones que podrían quedar protegidos por el secreto de Estado.
Las cuatro agrupaciones políticas plantearon dudas sobre los controles, gastos y contrataciones que podrían quedar protegidos por el secreto de Estado. (Archivo/Archivo)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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