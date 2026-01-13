El Mundo

Ministro de Justicia de Colombia denuncia que fue espiado con software Pegasus

Un segundo ministro del gobierno de Gustavo Petro denuncia que fue espiado con el software israelí Pegasus.

Por AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante un discurso en una ceremonia militar para presentar a los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas en Bogotá el pasado 29 de diciembre. Fotografía:
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante un discurso en una ceremonia militar para presentar a los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas en Bogotá el pasado 29 de diciembre. Fotografía: (SERGIO YATE/AFP)







Colombia Pegasus espionaje Gustavo Petro
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

