Ministro de Justicia de Colombia denuncia que fue espiado con software Pegasus

Bogotá, Colombia. El ministro de Justicia de Colombia, Andrés Idárraga, denunció este martes que su teléfono fue intervenido con el software espía israelí Pegasus, el segundo caso de espionaje en el gobierno del izquierdista Gustavo Petro en los últimos meses.

Entre agosto y noviembre de 2025, se extrajo información de su celular mientras investigaba casos de corrupción como secretario de Transparencia, una entidad del Ejecutivo, antes de llegar al ministerio de Justicia. La intervención fue ordenada “desde el ministerio de Defensa”, según Idárraga.

“Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia”, dijo el ministro a la W Radio.

“La infiltración habría sido ordenada desde el ministerio de Defensa, utilizando (...) estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”, agregó.

Pegasus permite acceder a mensajes y llamadas y activar la cámara y el micrófono de un usuario en plataformas de mensajería instantánea encriptadas, según revelan análisis del grupo de investigación Citizen Lab de la Universidad de Toronto tras años de estudio del software y su evolución.

Idárraga dijo que investigaba nexos entre altos mandos militares y disidencias de la extinta guerrilla de las FARC durante la intervención.

En diciembre, el ministro de Interior y mano derecha de Petro, Armando Benedetti, también denunció que su teléfono fue infectado con el software malicioso fabricado por la firma israelí NSO.

Contrató a un investigador privado y solo tiene “sospechas” sobre quién pudo ser.

El presidente Petro denunció la compra del software por parte del expresidente Iván Duque (2018-2022) y los organismos de inteligencia no han podido determinar qué institución lo controla.

Expertos independientes señalan que el spyware se utiliza en varios países, como en México y Arabia Saudí, donde se han documentado casos de espionaje a activistas y periodistas.