Ministro colombiano denuncia espionaje con Pegasus en medio de escándalo que sacude a la inteligencia del país

Armando Benedetti afirma que su teléfono fue infectado con el software espía Pegasus, mientras el gobierno de Gustavo Petro investiga quién ordenó la interceptación.

Por AFP
Benedetti dijo que contrató a un investigador privado para determinar si su celular había sido infectado con un software malicioso. (YURI CORTEZ/AFP)







