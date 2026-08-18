El País

Secretario general del PPSO asegura que tienen identificados a los simpatizantes del FA, saben dónde están y hasta conocen sus gustos. ¿Cómo obtuvieron la información?

Freddy González responde preguntas sobre cómo obtuvo el PPSO la información de los militantes del FA

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Por Juan Fernando Lara Salas
Freddy González, secretario general del Partido Pueblo Soberano, durante su participación en el espacio Tertulia de Noche, de Canal 14, el 12 de agosto. Allí afirmó que el PPSO sabía quiénes eran y dónde estaban personas que, según él, participaron en una estrategia del Frente Amplio durante el traspaso de poderes.
Freddy González, secretario general del Partido Pueblo Soberano, durante su participación en el espacio Tertulia de Noche, de Canal 14, el 12 de agosto. (Cap/Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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