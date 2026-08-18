Secretario general del PPSO asegura que tienen identificados a los simpatizantes del FA, saben dónde están y hasta conocen sus gustos. ¿Cómo obtuvieron la información?

Freddy González, secretario general del Partido Pueblo Soberano, durante su participación en el espacio Tertulia de Noche, de Canal 14, el 12 de agosto.

El 12 de agosto, el secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Freddy González Rojas, “le envió un mensaje” por televisión a los simpatizantes del partido Frente Amplio (FA). Afirmó que sabían “dónde están, cuáles son sus gustos y hasta qué hacen” las personas de esa agrupación que, según dijo, participaron en una estrategia para captar entradas y dejar vacías las graderías del Estadio Nacional, el 8 de mayo anterior, durante el traspaso de poderes de la mandataria Laura Fernández.

Este 18 de agosto, en una llamada telefónica con un periodista de La Nación, primero admitió que existía una base de datos de los asistentes, pero cuando se le cuestionó sobre el uso de la misma para otros fines, negó que el PPSO hubiese accedido a ella.

Inicialmente, en el espacio Tertulia de Noche, de Canal 14, Freddy González afirmó hubo una estrategia orquestada por parte de “los compañeros del Frente Amplio y de la izquierda” para obtener entradas al acto de juramentación de la ahora presidenta de la República, Laura Fernández.

Aseguró que el PPSO tenía información detallada sobre cada una de las personas involucradas.

“Quiero hoy darles la noticia de que todo eso estaba previsto y hoy tenemos la información de quiénes son, dónde están, cuáles son sus gustos y preferencias y hasta qué hacen ”, declaró.

Segundos después, añadió: “El área que le asignamos fue el área de sol. Ya sabemos quiénes son y dónde están. Así que estamos ante un partido que sabe lo que está haciendo”.

"Todo eso estaba previsto"

González niega haber accedido a base de datos

Este martes, seis días después de aquella intervención televisiva, La Nación le preguntó a González cómo había obtenido su partido los datos de los asistentes.

Su primera respuesta apuntó al proceso de registro para obtener las entradas. “Quedó en la base de datos cuando la gente entra y se registraba para obtener la entrada”, aseguró.

Sin embargo, cuando se le consultó si el PPSO accedió a esa base de datos, entonces negó haber tenido acceso a ella.

“No, no, no, no hemos accesado nada, ninguna base de datos, eso está ahí, es información general”, respondió.

También, se le preguntó si los asistentes debían escribir sobre gustos y preferencias en algún punto del formulario.

“No, no, ese es un comentario a la … un comentario al vacío de que es gente que le gusta ir a ese tipo de actividades; nada más”, aseguró.

De seguido, se le preguntó si, como organizador, él o el partido accedió a la base de datos para entregar entradas, por tener algún tipo de relación con empresa Kuikpei.com que distribuyó los tiquetes.

“No, no, no, no hemos accesado nada, ninguna base de datos, eso está ahí, es información general”, reiteró entonces.

Al solicitársele la información sobre las personas identificadas por el partido, respondió: “Eso tiene que ser con la organización. Jamás podemos dar los datos de la base de datos a nadie”.

Fue entonces cuando la llamada con González se interrumpió. El político no retomó luego la comunicación pese a siguientes llamadas de este medio.

Tampoco respondió preguntas enviadas por WhatsApp, sobre quién tiene los datos de los asistentes, qué ocurrió con la información una vez terminado el evento y cómo el PPSO llegó a conocer la identidad y localización de las personas a quienes señaló públicamente.

En específico, estas fueron las preguntas enviadas, de las que no obtuvo una respuesta:

¿Cómo obtuvo un partido esta información de asistentes a una actividad financiada, en su mayoría, con fondos públicos y patrocinadores estatales?

¿Qué se hizo con la base de datos de los asistentes al traspaso una vez concluido el evento?

¿Quién tiene actualmente la lista de quiénes son, dónde están y sus gustos y preferencias? ¿Quién la resguarda: Kuikpei, el PPSO o alguna oficina de gobierno?

¿Las personas que describe en el espacio de entrevistas han sido notificadas de que el PPSO tiene esta información sobre ellas?

En Tertulia de Noche, González también dijo sobre el PPSO: “Este partido, desde el punto de vista de tecnologías de información, está preparado; ya lo demostramos. Primero nos decían que no servíamos para la política, que no estábamos organizados, que no sabíamos en lo que estábamos, y ya les demostramos que sí, ¿verdad?”.