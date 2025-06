Ocho diputados relatan sus testimonios de presuntos seguimientos por la DIS y la UEI

El 5 de junio pasado, el diputado de gobierno, Manuel Morales, preguntó al exjefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), y asesor del actual director, Hans Sequeira, si la DIS sigue a los diputados o a sus allegados. Morales planteó su consulta luego de encontrar un GPS en el vehículo de una familiar, el cual, asegura, fue colocado ahí por un agente de esa policía de inteligencia. En este contexto, La Nación habló con ocho diputados de oposición para conocer si, en sus casos, también han tenido experiencias de presuntos seguimientos, y si los achacan a la DIS.

Estos testimonios forman parte de un reportaje publicado este domingo 29 de junio, en el cual, una fuente del Ministerio de la Presidencia con conocimiento de causa sobre el accionar de la DIS aseguró que, desde inicios de 2024, dicha policía de inteligencia comenzó a realizar seguimientos a los cuatro diputados a los que, meses después, Estados Unidos les revocó la visa: Johana Obando, Cynthia Córdoba, Francisco Nicolás y Vanessa Castro. Ninguno de estos congresistas ha sido acusado formalmente de ningún delito.

Esta misma fuente afirmó que la DIS sigue a diputados y la UEI sigue a periodistas; agregó que la orden “vino de arriba”.

El ser consultados al respecto, ocho diputados de diferentes fracciones afirmaron haber sido objeto de seguimientos o, en algunos casos, sus fuentes les avisaron que les habían tomado fotos comiendo en un restaurante. Se trata de Ariel Robles, Vanessa Castro, Kattia Cambronero, Sofía Guillén, Francisco Nicolás, Johana Obando, Antonio Ortega y Priscilla Vindas.

En la imagen los diputados Ariel Robles, del Frente Amplio; Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana; Johana Obando, independiente; y Kattia Cambronero, también independiente. (La Nación/La Nación)

Los congresistas reconocieron que es poco factible confirmar quiénes los han seguido, ni mucho menos conocer sus motivos. Tampoco pueden saber si se trata de particulares, o de empleados de la DIS o de la Unidad Especial de Intervención (UEI).

La DIS y la UEI son organizaciones independientes entre sí, pero ambas están adscritas al Ministerio de la Presidencia, que no tiene jerarca desde el pasado 30 de enero, cuando Laura Fernández renunció al cargo. Por lo tanto, ambas responden en la actualidad al presidente Rodrigo Chaves Robles.

Al ser consultada al respecto, la diputada Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), consideró que no es la DIS la que realiza los seguimientos, sino la UEI.

La congresista afirma que habló con Jorge Torres, quien le garantizó que ellos no ejecutan este tipo de tácticas. Sin embargo, asegura que, desde 2023, altos jerarcas del gobierno le recomendaron que “tenga cuidado“, ya que ella ”es objeto de interés del presidente (Rodrigo Chaves)“.

Castro sostiene que ha visto motocicletas o vehículos que la siguen; incluso, en una ocasión, dos motocicletas coordinadas se pusieron delante y detrás de su vehículo. Ha llegado a ver que, en sitios como centros comerciales, hay personas extrañas que la ven con ahínco. No obstante, no puede asegurar que se trate de acoso político. “Creo que es la UEI”, acotó.

En la imagen Jorge Torres, director de la DIS; Rodrigo Chaves, presidente de la República; y Jeffrey Cerdas, director de la UEI. (La Nación/La Nación)

Por su parte, la diputada independiente Kattia Cambronero no duda de que, en efecto, hay seguimientos, pero desconoce quién los realiza.

“Puedo asegurar que sí hay seguimientos, no solo a diputados, sino a otras figuras que han hecho oposición (...). Hay una persecución real. Además de persecución de información, (también) tu vida personal. Estoy segurísima de que lo hacen constantemente. Andan detrás de gente que no les gusta. Es una persecución política. Es una alineación para tener el control sobre las personas que podrían generar movimientos que a ellos no les convenga, y es parte de la forma en que los populistas operan”, aseveró la legisladora.

Kattia Cambronero ha sido una de las principales congresistas de oposición al gobierno de Rodrigo Chaves. (Jose Cordero)

Cambronero recordó dos ocasiones en las que notó a personas sospechosas. La primera vez fue en un restaurante, pocos días después de que recibió una amenaza de muerte.

Mientras hablaba con su hija notó a un hombre extraño; no era cliente ni estaba esperando ningún pedido. Solo sostenía un teléfono en la mano y permaneció en el mismo lugar durante todo el tiempo que ella estuvo comiendo. “Creo que nos están siguiendo”, advirtió la diputada a su hija.

Cuando se retiraban del restaurante por un pasillo, Cambronero vio hacia atrás y el sujeto ya no estaba.

El segundo evento se dio cuando la congresista se ejercitaba por las calles de su barrio y un tipo en motocicleta pasó junto a ella, en dirección contraria, pero dio la vuelta y empezó a seguirla.

“Yo venía corriendo, con una gorra puesta, hablando por teléfono. Vi una moto y dije ‘¿por qué el de esa moto se me queda viendo tan raro?’. Yo venía en sentido contrario. El tipo se devuelve, me intercepta, y yo pienso ‘no puede ser una persona al azar’, es muy distinto”, recordó la diputada.

Este segundo acontecimiento ocurrió en noviembre de 2024, aproximadamente un mes antes de que Central Noticias revelara que la diputada Johana Obando, entonces del Partido Liberal Progresista (PLP), se reunió en un apartamento con un representante de la empresa china Huawei. Dicho noticiero publicó un video en el que la diputada aparecía en un elevador en su camino hacia la cita.

Estas son algunas de las imágenes publicadas por el noticiero 'Central Noticias', donde aparece Johana Obando en un elevador y en su vehículo el mismo día en que se reunió con un dirigente de Huawei. (Captura pantalla Central Noticias/Captura pantalla Central Noticias)

De hecho, Cambronero recordó que el presidente Rodrigo Chaves, durante una conferencia de prensa el 20 de noviembre del 2024, dijo que diputados “se acostaban con Huawei”, pese a que Central Noticias aún no había publicado su reportaje.

Luego de esa polémica, en enero de 2025, Obando presentó una denuncia por los supuestos delitos de amenazas de muerte y persecución, tras declarar en el plenario legislativo que había sido víctima de persecuciones por parte del gobierno.

En entrevista con La Nación, Obando aseguró que los seguimientos no fueron un trabajo periodístico, sino que los ejecutaron personas entrenadas que la captaron en un lugar cerrado, como un elevador.

La legisladora comentó que, desde junio del 2024, notó que una camioneta negra o un sedán azul aparecían con frecuencia en su retrovisor, pese a que vivía en un lugar solitario y apartado. Estas sospechas la llevaron a cambiar sus rutas o detenerse por lapsos, pero los vehículos seguían ahí.

Unos meses después, el 10 de octubre, el fiscal Carlo Díaz, ante consultas de la diputada Cambronero, confirmó que el Ministerio Público investigaba el presunto uso de vehículos decomisados al narco para vigilarlo a él, a magistrados y a diputados.

“El temor que yo tenía se materializó: sí me están siguiendo”, recordó Obando ese día.

La legisladora Johana Obando afirma que el seguimiento de vehículos la llevó a cambiar sus rutas para intentar evadirlos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El fiscal general agregó que, después de los allanamientos realizados en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por presunta corrupción, observó a un sujeto con actitud sospechosa estacionado cerca de su residencia. Este diario intentó hablar con Díaz, sin embargo, indicó que ya había denunciado el tema y no se referiría más al respecto.

La diputada Johana Obando responsabiliza de estos supuestos monitoreos “a la DIS o a la UEI, porque no hay ningún otro cuerpo policial que tenga esa capacidad”.

“La DIS investiga cualquier cosa que el presidente quiera, cualquier movimiento, cualquier opositor político. A la UEI el presidente no la usa para su protección, la usa para espionaje. Tenemos que hablar claramente, esto es espionaje”, aseveró la congresista.

Otros diputados consultados para este reportaje sumaron sus puntos de vista. El congresista Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), indicó que “funcionarios de la UEI me dijeron que quienes hacían ese trabajo de seguimiento, quienes podrían tener fotografías, son los de la DIS“.

Para él, la policía de inteligencia es utilizada como un aparato de persecución política. Agregó que algunas de sus fuentes allegadas a los cuerpos de seguridad le confirmaron que se tomaron fotografías de él en un restaurante.

De igual forma, el liberacionista Francisco Nicolás reconoció que sus fuentes le alertaron de supuestos seguimientos. Por eso, usualmente cambia las rutas que transita y porta herramientas de protección personal. “Ellos andan detrás de nosotros siempre”, agregó.

Ariel Robles señaló a la DIS como responsable de los presuntos seguimientos a diputados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La frenteamplista Sofía Guillén reconoció que nunca ha encontrado indicios sospechosos. Sin embargo, por su propia voluntad como diputada de oposición, toma medidas partiendo del hecho de que el Estado la vigila.

“Con regularidad reviso mi carro, mi casa, tenemos protocolos de seguridad propios. Parto del hecho de que sucede. La DIS, en la práctica, parece tener funciones de policía política. Es un control del Estado, vigilancia”, acotó Guillén.

Son similares los casos de sus compañeros de fracción, Priscilla Vindas y Antonio Ortega. Este último sostiene que en dos ocasiones ha recibido información de anónimos que le alertan sobre “persecuciones” de la DIS.

“Normalicé el escuchar ruidos cuando hablo por teléfono. Por Whatsapp no, pero en llamadas regulares sí. Escuchaba un ruido antes, durante y después de las llamadas”, declaró Ortega.

Por su parte, la diputada Vindas confirmó haber visto varias veces vehículos que permanecía detrás de su carro hasta su casa. Anotó los números de placa, pero al buscarlas en el Registro de la Propiedad, no aparecían vinculadas a ningún automotor.

La UEI es uno de los equipos más especializados que existen en el país. Sus integrantes se han capacitado incluso en el extranjero.

Los testimonios de presunto uso irregular de la DIS no son nuevos. En diciembre de 2023, como parte de la investigación, Los audios de Presidencia, La Nación reveló que el presidente Rodrigo Chaves habría utilizado a la DIS para revisar los teléfonos personales de varios ministros y funcionarios de Casa Presidencial, bajo el alegato de que alguien estaba filtrando información.

La revisión de teléfonos personales fue confirmada por el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien entonces era jefe de despacho de Chaves. El 24 de febrero, durante una comisión legislativa, Rodríguez dijo que eso no le parecía una instrumentalización desmedida o un uso excesivo de la DIS.

El viernes 6 de junio La Nación pidió a Casa Presidencial una declaración del director de la DIS, Jorge Torres, sobre los cuestionamientos del diputado Manuel Morales por presuntos seguimientos a diputados y sus allegados. No se ha recibido respuesta completa a distintas consultas.

En el reportaje completo puede leer más sobre las respuestas del gobierno, el contexto de esta controversia y la historia de la controvertida oficina de inteligencia.