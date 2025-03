Johana Obando sobre relación con Huawei: ‘Solo me arrepiento de una cosa’

La diputada Johana Obando se encuentra en medio de un huracán de polémicas. A principios de enero denunció haber recibido amenazas de muerte; el pasado 20 de febrero, Estados Unidos le notificó que su visa fue revocada; y este jueves 6 de marzo, junto con su compañera Cynthia Córdoba, renunciaron al Partido Liberal Progresista (PLP).

Todo esto tiene estrecha relación con su activa oposición a las decisiones del gobierno de Rodrigo Chaves sobre la empresa Huawei y la tecnología 5G. En 2023, el Ejecutivo prohibió la participación de empresas chinas en la licitación para instalar esta red. Para Obando, esto es un atraso y atenta contra la libertad de mercado.

En este contexto, la diputada independiente concedió una entrevista exclusiva con Revista Dominical el pasado martes 4 de marzo, en la que admitió que vive entre el miedo y la desconfianza, justificó sus reuniones con Huawei y afirmó que solo se arrepiente de una cosa.

La diputada independiente Johana Obando aseguró que solo se arrepiente de una de sus decisiones con relación a Huawei y la tecnología 5G. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

— Todo el tema de 5G comenzó con el decreto ejecutivo que prohibió la participación de empresas chinas en la licitación. Usted dijo que ese decreto era un atraso porque limitaba el libre mercado, ¿aún hoy considera que es un atraso?

— Por supuesto, y considero de forma más vehemente que hay algo extraño que se está moviendo ahí atrás. Yo no he visto a nadie que se refiera bien de ese decreto. Es más, gente que es de peso en Costa Rica en tecnología, como Sutel, Infocom y Camtic, todos en su momento salieron diciendo que el decreto implicaba un atraso en 5G.

“Mantengo mi posición y ahora, más bien, lo que pienso es que hay un negocio ahí atrás, que sería bueno que se investigue. Cuando uno hace una relación de hechos, todo lleva a que el decreto se hizo para complacer a ciertos mercados y excluir a otros. No hay otra explicación”.

— ¿Cuándo empezó a reunirse con Huawei?

— Al puro inicio del gobierno yo hice un control político y, vea que interesante, yo felicité a Rodrigo Chaves. Yo dije: ‘Felicito al presidente de la República que por fin le está entrando al tema de 5G, porque Carlos Alvarado lo había dejado en el abandono’. Yo inocentemente felicité al presidente.

“Cuando salió el asunto del decreto yo dije: ‘aquí hay algo raro, voy a comenzar a investigar’. Fui a una actividad que hicieron en el Colegio de Abogados para hablar del decreto, yo estaba comenzando la recolección de información, y me encontré con Henry (Zhiheng Reng, conocido como Henry, director de relaciones públicas de Huawei en Centroamérica).

“Él se me acerca y me dice, ‘diputada, quisiera hablar con usted sobre el decreto’. Se presentó y me dijo que era el relacionista público de Huawei. Quien me hace la conexión con ellos es el diputado Diego Vargas, de mi fracción, porque a él lo contactaron, entonces él dijo que yo manejaba los temas de tecnología.

“Fuimos a una cena, en la que estaba la parte técnica de Huawei; Alex, el relacionista público, el diputado y yo. Hice preguntas sobre el asunto y me pareció super apasionante el tema. Pero no solamente me reuní con Huawei, tengo los oficios donde se me solicita reunión con Huawei, Nokia, Ericsson, Samsung y Cisco, todo está documentado. Con Nokia, Ericsson y Huawei me reuní en España cuando fui a un congreso.

“¿Qué temas se hablaron con Huawei, Nokia, Ericsson...? Temas de 5G, porque es el tema. Todos vinieron a exponer por qué el producto de ellos era mejor, y por qué tenía que preferirse un producto sobre otro. Me presentaron estudios que mostraban un sobrecosto del 100% de Nokia sobre Huawei con los mismos productos”.

— Ellos venían a exponerle por qué su oferta era la mejor, pero, ¿cuál era la petición o lo que ellos querían de usted? Porque al final usted no decide cuál empresa se selecciona.

— Básicamente que nosotros como diputados comenzáramos a hablar del asunto de 5G, porque lo que planteaba Huawei es que el decreto fue hecho para excluirlos a ellos explícitamente, entonces, ellos daban información explicando por qué se les estaba excluyendo. Ellos me dijeron: ‘aquí hay una violación al libre mercado de Costa Rica, nos están sacando de la competencia’.

“La empresa (Huawei) dijo ‘hey, aquí hay algo extraño, ¿por qué me quieren excluir si tengo el precio más barato, puedo ofrecer el mismo servicio y he ganado los procesos de licitación? Estoy metido en una guerra geopolítica y geotecnológica‘. Para esta empresa es muy evidente que son excluidos porque son de China“.

Johana Obando defendió que sus reuniones con Huawei buscaban el máximo beneficio de los costarricenses, además, también habló con representantes de Nokia, Cisco y Samsung, entre otros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— ¿Le expusieron todo esto para que denunciara la situación?

— Sí. Esta gente, al igual que Ericsson y Nokia, presentaron diferentes argumentos a los diputados, porque somos los que tenemos el control político para denunciar. 5G es el tema boom ahora, pero yo he conversado con la Fundación Omar Dengo o la organización civil Mauro Fernández sobre el desperdicio de 40.000 computadoras por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP).

“Esa práctica es normal, reunirte con las diferentes partes, porque aquí todo el mundo te quiere vender su posición de ellos, eso es indudable. Pero con el tema 5G, como es geopolítico, ha tomado una trascendencia que con cualquier otro tema la gente no vería mal que te reunás. Y yo no he mentido, yo he dicho abiertamente que me he reunido con Huawei, pero también Nokia, con Ericsson, con Cisco...”.

— La ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, dijo que usted se había reunido en habitaciones privadas o en apartamentos con Huawei, ¿Cómo le responde a la ministra?

— Uno tiene que ser objetivo. Lo de la habitación ella lo sacó porque quiere hacer show y provocar morbo. Eso hay que señalarlo así. Si vos me preguntás, ¿me arrepiento de haber ido a un apartamento? Sí, yo creo que no tuve que haber ido a un apartamento. Era el apartamento de una persona de la parte técnica de Huawei.

“Yo ese día salí del plenario y me dijo ‘mirá, tengo una información que me gustaría compartir con vos, es un asunto de los sobreprecios. Tenemos un estudio hecho en Costa Rica y quiero presentártelo para que veas los sobreprecios’. Yo me fui, fue en un apartamento. Si yo pudiera devolver el tiempo, no iría a un apartamento, porque eso se presta para el morbo absoluto, uno tiene que reconocer eso”.

— A día de hoy, ¿usted considera que es adecuado reunirse fuera de la Asamblea Legislativa, o prefiere que sea siempre acá?

— Ahí estás haciendo una gran pregunta, creo que uno no debería reunirse en apartamentos, y creo que uno debería llevar más gente, eso lo aprendí. No vuelvo a ir sola a ninguna reunión. Llevo a uno o dos asesores para tener testigos de lo que se está hablando. Uno tiene que aprender de los errores.

“Ahora bien, honestamente, no sé si es factible que un diputado solo se reúna en horario de oficina. Tendría que reunirnos con ellos en mi tiempo de almuerzo, que lo hago. Yo atiendo hasta ocho reuniones semanales”.

— Más allá del horario, ¿se reuniría fuera de la Asamblea, solo en su despacho , en un restaurante?

— Yo pienso que el lugar perfecto sería un restaurante, donde todo el mundo te vea. Un lugar público. Claro, con la salvedad de que son temas sensibles, temas que si otra parte te escucha, se aprovecha de eso. Pero sí, lo haría en un lugar público.

