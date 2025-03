Johana Obando: ‘Me preocupa no poder encontrar trabajo’

La diputada independiente Johana Obando confesó a Revista Dominical que le preocupa no poder encontrar trabajo tras dejar su curul, el 1.° de mayo del 2026, debido a que ahora está “fichada” por el mercado estadounidense, luego de que le revocaran su visa.

El gobierno norteamericano le retiro la visa a Obando el pasado 20 de febrero. Aunque Estados Unidos no aclaró los motivos, la congresista afirmó que se debe a sus posiciones “extremadamente vocales” en torno a la licitación para la tecnología 5G y a la exclusión de la empresa Huawei por parte del gobierno de Rodrigo Chaves mediante un decreto.

En entrevista exclusiva con Revista Dominical, Obando aseguró que la revocatoria de su visa fue patrocinada por el Poder Ejecutivo, que le proporcionó a Estados Unidos la información necesaria para aplicarle la sanción.

— ¿Cómo la afecta a usted personalmente la revocatoria de la visa?

— Yo tengo una preocupación, porque yo trabajé en empresas de software antes de ser diputada. Tengo una especialización en derecho informático. Todo mi ámbito de trabajo ha sido en tecnología.

“Cuando yo deje de ser diputada, si no sigo en política, voy a recurrir otra vez a las empresas de tecnología, porque ahí es donde me gusta trabajar, donde me siento cómoda y donde soy efectiva. Pero mi preocupación es cómo voy a hacer yo para conseguir trabajo, cuando estoy fichada por el mercado estadounidense, porque ya me lo han hecho saber.

“Me preocupa mi futuro laboral, ¿dónde voy a trabajar? ¿qué empresa me va a contratar? Si el presidente, no hay miércoles que no diga, que yo estoy deteniendo la tecnología 5G, cuando eso es mentira porque yo no tengo ese poder. El poder de decisión lo tiene el Ejecutivo, tanto así que el Ejecutivo fue el que impidió que 5G se instalara a través de un decreto.

“Evidentemente hay un favorecimiento a un mercado por parte de la persona que sí tiene potestad de decisión en este país, que es Paula Bogantes, la ministra de Ciencia y Tecnología. Y ella ha querido encajarnos a los diputados de oposición, que lo único que poder a hacer es control político, y lo voy a seguir haciendo”.

La diputada independiente Johana Obando teme que la revocatoria de su visa la afecte para encontrar trabajo tras dejar su curul. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

— ¿Cree que la revocatoria de su visa fue un castigo patrocinado o apoyado por el gobierno costarricense, o fue una coincidencia?

— No, no es una coincidencia. A Mí me quitaron la visa con un correo que yo recibí el 19 de febrero. El documento está fechado el 15 de enero. Ha habido como una distorsión de alguna gente diciendo, ‘bueno, pero es que fue Biden’. Es irrelevante, la cosa está en que quitan la visa como una forma de castigo.

“La exembajadora Cynthia Telles tiene una estrecha relación con el presidente Rodrigo Chaves, y eso es demostrable. Yo no estoy culpando a la exembajadora, estoy haciendo una relación de hechos. Tanto así que nombraron a un puente con el nombre del papá de la exembajadora.

“Tanto así que la embajada cambió los criterios sobre que Costa Rica es uno de los principales exportadores de drogas a Estados Unidos y Europa. Cuando ella (Telles) inicia sus labores indica que Costa Rica tiene mala nota en eso, pero tiempo después dice que no, que en Costa Rica todo es maravilloso en cuanto a la lucha contra el narco.

“¿Ese cambio de criterio obedece a las buenas relaciones con el presidente? Porque el presidente siempre dijo ‘yo soy su aliado y ella es mi aliada’. Eso es verificable.

“A mí se me revoca la visa por la causal 221-I. Cuando yo me voy a buscar esas causales indica que la revocatoria de la visa puede hacerse unilateral, yo respeto eso. Dentro de las causales indica que puede ser revocada por el secretario de Estado o por el ente consular del país.

“Quien alimenta los informes para que una visa sea revocada es el Ejecutivo, que tiene los argumentos necesarios para pasarlos al ente consular para decir ‘cancelen la visa’. ¿Usted cree que Cynthia Telles saben quién soy yo? Probablemente no. ¿Usted cree que Estados Unidos sabe quién soy yo? No".

Johana Obando destacó estrecha relación entre Cynthia Telles y Rodrigo Chaves

— ¿Usted considera que el Ejecutivo le proporcionó a Estados Unidos los datos necesarios?

— El Ejecutivo proporcionó los datos necesarios para que las visas fueran revocadas. Tanto así que Chaves, en varios momentos, dijo que tiene una estrecha relación con Estados Unidos, lo cual yo respeto inmensamente porque la democracia se construye con alianzas, pero que esas alianzas no se vengan a interponer vía autoritarismo, porque es lo que está haciendo Chaves, castigando a la oposición.

“Se nos quita la visa y vea qué interesante, a los días se la quitan a exfuncionarios y funcionarios del ICE. ¿En qué tema tienen que ver esos funcionarios del ICE? Nuevamente, temas de 5G. Casualmente. Específicamente, en los temas en donde hay una disputa con comercial, geopolítica, geotecnológica, entre dos grandes potencias, Estados Unidos y China.

“Efectivamente, creo que el Ejecutivo brindó la información necesaria para que fueran canceladas las visas. Yo respeto la autonomía y la libertad de Estados Unidos de hacerlo, pero no me parece que se utilice ese mecanismo para las venganzas del Ejecutivo.

“No es como doña Pilar Cisneros decía, ‘ahora resulta que entonces Estados Unidos le hace caso a Chaves’. No, no se trata de eso, sino que quien alimentó la información para que castigar a los diputados y a la oposición fue el mismo Ejecutivo. Eso es clarísimo. Todo ocurrió 15 días después de que Marco Rubio vino a Costa Rica y advirtió que habrían sanciones”.

