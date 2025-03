Johana Obando: ‘Tengo temor porque el aparato que maneja Chaves es muy poderoso’

La diputada independiente Johana Obando, reconoció a Revista Dominical que vive con miedo desde enero, cuando denunció haber recibido amenazas de muerte. Los recientes acontecimientos, como el revocamiento de su visa estadounidese, contribuyen a aumentar su temor y desconfianza.

El gobierno norteamericano le retiro la visa a Obando el pasado 20 de febrero. Aunque Estados Unidos no aclaró los motivos, la congresista afirmó que se debe a sus posiciones “extremadamente vocales” en torno a la licitación para la tecnología 5G y a la exclusión de la empresa Huawei por parte del gobierno de Rodrigo Chaves mediante un decreto.

En entrevista exclusiva con Revista Dominical, Obando acusó al presidente Rodrigo Chaves de ordenar el espionaje a diputados de oposición y reconoció que tiene miedo por su bienestar y el de su familia.

— Después de dos meses convulsos, ¿cómo se siente usted personalmente? ¿Se siente segura, siente que su familia está segura?

— No, no. Yo tengo temor. Tengo temor de lo que pueda pasar con mis hijas. Tengo temor porque el aparato que maneja Chaves comunicacionalmente es muy poderoso contra el micrófono que tenemos nosotros. Tengo temor porque yo sé que abiertamente, desde el Poder Ejecutivo, se ha dicho que a los proyectos de Johana no los apoyen, no los aprueben, me los van a bloquear. Abiertamente me han dicho: ‘si es de Johana no vamos a apoyar ningún proyecto’, y eso mueve a otros diputados para que no los apoyen.

“Tengo temor por mi integridad física, por supuesto que sí, y por la vida de mi familia, me siento insegura. Tengo temor de la gente que viene y que me estén grabando. Me da mucho temor que saquen las cosas de contexto. Tengo temor de que la gente me tienda trampas. Tengo temor de que me implanten pruebas para acusarme de cualquier cosa.

“La gente dice ‘el que nada debe nada teme’, pero no se trata de eso, se trata de privacidad. Aquí se manejan proyectos de toda índole, entonces el hecho de que te espíen significa que vos vas a dar los argumentos con los que vas a ir a pelear un proyecto.

“Lo otro que me quedó es que yo, carro que veo que me sigue mucho, me parqueo, doblo y no voy a mi casa. Cambio la dirección para saber si me están siguiendo.

“Yo soy madre soltera de dos hijas, una de 22 años y una de 7 años, vivo con mi sobrino y con mi mamá. Cuando salió ese reportaje en diciembre (de Central Noticias, sobre reuniones con Huawei), yo les dije, ‘no vean nada’, pero mi mamá sí me decía ‘es que te insultan mucho’.

“También he notado que las diputadas que nos convertimos en una oposición verdadera dejamos de recibir apoyo, a pesar de que a mí no se me acusa de recibir dádivas o pedir favores. Pero los diputados de oposición son señalados muy fuertemente y personas que pensaba que me iban a apoyar, dejaron de apoyar”.

La diputada independiente Johana Obando afirmó que teme por el bienestar de su familia, pero continuará defendiendo su postura sobre la tecnología 5G. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

— ¿Como quiénes? ¿Podría dar algún ejemplo?

— Del mismo partido.

— ¿Cómo quiénes?

Partidarios que ya no escriben.

— ¿Quiénes en el partido?

— Por ejemplo, hay que señalarlo abiertamente, el grupo de mujeres del PLP. He recibido una violencia sistemática y el grupo de mujeres del PLP nunca dijeron absolutamente nada. No se me estaba criticando desde la parte técnica, se me estaba atacando mi dignidad como mujer, como representante del pueblo, como diputada, y el grupo de mujeres del PLP, en silencio absoluto, al punto que la diputada Cynthia Córdoba y yo nos salimos del chat. Esperábamos una manifestación y no hubo respuesta.

“Sí lo han hecho en otras ocasiones donde mujeres han sido violentadas, pero con la diputada Córdoba y conmigo, silencio sepulcral. Y eso habla muy mal del partido, habla muy mal de que efectivamente el machismo y la misoginia todavía siguen imperando porque es un tema incómodo para el partido, hay que decirlo así, este tema es incómodo para la estructura del partido.

“Me he sentido sola, no me han llamado para decirme algo, es más, para regañarme por lo menos, nada. Cuando yo presenté la denuncia en Fiscalía (por amenazas de muerte) nadie me preguntó, ‘¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué duraste tantas horas en fiscalía?' Nada“.

Johana Obando aseguró que se sintió abandonada por el Partido Liberal Progresista (PLP), que fue su agrupación hasta el pasado 6 de marzo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— El 9 de enero, dos días después de su control político, el presidente Chaves dijo: “¿Lo de las cámaras que ella va a poner en la casa? Yo lo único que le dije fue que le hablara al chinito amigo de ella a ver si le hace un descuento, porque sí, ella tiene razón y ganas de protegerse”. ¿Cómo valora que un presidente diga que usted tiene motivos para protegerse?

— La persecución que yo recibí, así como los diputados José Pablo Sibaja, Cynthia Córdoba y Francisco Nicolás, eso no nace de una actividad periodística, aquí el periodismo no llega a los niveles de perseguir gente.

“Cuando yo ingreso al departamento (sobre el reportaje publicado por Central Noticias), yo vi a una persona que estaba hablando con el guardia. Yo vi que esa persona se me quedó viendo, y cuando yo ingresé y me subí en el ascensor, esa persona dejó de hablar con el guardia y se subió al ascensor conmigo.

“Cuando yo vi el reportaje, me di cuenta de que esa persona llevaba algún dispositivo para grabarme, ahí hay un trabajo de espionaje y persecución.

“Casualmente, dos semanas antes del reportaje, el presidente Chaves dijo en una conferencia: ‘Por lo menos una diputada se acuesta en la cama con Huawei’. ¿Cómo él sabe, dos semanas antes del reportaje, que hay imágenes de diputadas o diputados teniendo reuniones con esta gente?“.

— ¿Cómo lo interpreta usted?

— Chaves utilizó, ya sea a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) o a la Unidad Especial de Intervención (UEI) para hacer la persecución, porque esto no se trata de un trabajo periodístico, se trata de una persecución.

“Tanto así que luego hay imágenes de la diputada Cynthia Córdoba donde se ve que entra a cierta hora, y al día siguiente la siguen. Hay una persecución y los únicos organismos especializados en Costa Rica para hacer ese trabajo, que son adscritos a Presidencia, son la DIS o la UEI.

“Ahí se comprueba que el presidente mandó a ejecutar esa persecución y que él tenía conocimiento de las imágenes desde antes de que saliera el reportaje. Esas imágenes no fueron producidas por un medio de comunicación”.

— ¿Usted está diciendo que la UEI o la DIS los grabó y proporcionó estas imágenes a la prensa?

— Ellos por ejecución del presidente. Es lo que estoy diciendo. Por orden del presidente.