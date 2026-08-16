Política

Pegasus: qué hace el ‘software’ espía que han utilizado gobiernos de América y por qué se menciona ahora en Costa Rica

Investigaciones internacionales han documentado su uso contra periodistas, opositores, abogados, empresarios y defensores de derechos humanos

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Por Fernando Chaves Espinach
El logotipo de la empresa NSO Group se exhibe en la pared de un edificio junto a una de sus sucursales en el valle de Aravá, en el sur de Israel, cerca del centro comunitario de Sapir, el 8 de febrero de 2022.
El logotipo de la empresa NSO Group se exhibe en la pared de un edificio junto a una de sus sucursales en el valle de Aravá, en el sur de Israel, cerca del centro comunitario de Sapir, el 8 de febrero del 2022. (MENAHEM KAHANA/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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