Política

Diputado oficialista afirma que entre ‘zurdos’ que ministro dijo tener identificados hay figuras del PLN y exfuncionarios de gobierno que asistieron a plantón

Juan Manuel Quesada alegó que las palabras de Gabriel Aguilar se sacaron de contexto

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Por Silvia Ureña Corrales
Plenario Legislativo, sesión ordinaria
El plenario rechazó por 27 votos contra 21 una revisión ligada a la polémica por las declaraciones del ministro Gabriel Aguilar sobre críticos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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