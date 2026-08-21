Diputado oficialista afirma que entre ‘zurdos’ que ministro dijo tener identificados hay figuras del PLN y exfuncionarios de gobierno que asistieron a plantón

El plenario rechazó por 27 votos contra 21 una revisión ligada a la polémica por las declaraciones del ministro Gabriel Aguilar sobre críticos.

Esta tarde, los diputados discutieron en la Asamblea Legislativa una moción para condenar las declaraciones del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quien afirmó en una conferencia de prensa, realizada el miércoles 12 de agosto en Zapote, que tenía identificados a los “zurdos” que cuestionan el programa Cero Ocio.

Diputados oficialistas y de oposición chocaron en el plenario por el alcance de las palabras del jerarca y por el señalamiento de que tenía identificados a varios críticos del Gobierno. La gestión fue rechazada con 27 votos en contra y 21 a favor.

El programa Cero Ocio permite que privados de libertad realicen labores fuera de los centros penitenciarios, como pintura y mantenimiento básico en centros educativos, limpieza y recuperación de zonas verdes, mantenimiento de derechos de vía, recolección de residuos y conservación de espacios públicos.

Durante el debate legislativo, el diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Juan Manuel Quesada, defendió al ministro y sostuvo que sus palabras se sacaron de contexto y quieren llevar a una conspiración.

“Sencillamente, porque lo que quiso decir el ministro es que, cuando se refirió a la identificación de los ”zurdos", se refirió a los que habían participado en el plantón (en defensa de la Democracia y el Poder Judicial). Se refirió a figuras del Partido Liberación Nacional y exfuncionarios de gobierno que asistieron a esa actividad y que hoy se rasgan las vestiduras junto a los comunistas de este país”, indicó Quesada.

Diputado oficialista afirma que ‘zurdos’ que ministro de Justicia y Paz dijo tener identificados participaron en plantón por la democracia

El diputado sostuvo que la Asamblea Legislativa perdía tiempo con una moción basada, a su criterio, en una interpretación descontextualizada de las palabras del jerarca. También recordó que Aguilar hizo las manifestaciones mientras exponía los resultados que atribuye al programa Cero Ocio.

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, cuestionó esa interpretación y advirtió sobre las implicaciones de que un integrante del Poder Ejecutivo afirme tener identificados a opositores o críticos.

Gordienko sostuvo que el gobierno y su bancada utilizan con frecuencia la palabra “comunistas” para descalificar a sectores opositores. A su juicio, las declaraciones del ministro resultan incompatibles con las garantías propias de un sistema democrático.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, también respaldó el llamado de censura contra Aguilar. El legislador consideró preocupante que desde el Gobierno se hable de obtener datos e identificar a personas por sus posiciones políticas o por participar en manifestaciones.

Ramírez afirmó que las palabras del ministro no deben analizarse como un hecho aislado. Según el diputado, existen otras declaraciones vinculadas con el manejo de datos personales de costarricenses, por lo que pidió al Congreso reaccionar ante cualquier posible afectación de derechos individuales.

El legislador también señaló que en el plantón participaron cientos de personas y cuestionó que recursos estatales pudieran destinarse a identificar a ciudadanos que protestan contra una administración.

La discusión terminó con la votación de la revisión. Con 27 votos en contra y 21 a favor, el plenario rechazó la gestión.