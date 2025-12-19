Editorial

Editorial: La inaceptable manipulación del PANI

La investigación abierta por las expresiones libres de una hija del candidato Álvaro Ramos no tiene razón de ser. Estamos ante una deleznable maniobra político-electoral, que revela el afán de interferencia política del gobierno

Por La Nación
Sra Kennly Garza Sánchez. Directora PANI.
Incluso si la presidenta ejecutiva del PANI en verdad considerara que el caso de la hija del candidato Álvaro Ramos merece ser investigado, surgen muchas preguntas que la funcionaria está obligada a responder. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







