Silenciar a la niñez no es protegerla

Si se normaliza la idea de que opinar públicamente puede acarrear consecuencias negativas, se envía un mensaje desalentador a las nuevas generaciones: que participar es peligroso y que el silencio es preferible a la expresión

Por Rodolfo Manuel Cruz Morales
Silenciar la voz de niños y adolescentes supondría retroceder hacia modelos que consideran a los menores como sujetos pasivos, carentes de criterio propio. (Shutterstock/Foto)







En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.