13 diputados fustigaron a Rodrigo Chaves por presunto uso del PANI para afectar derechos de hija del candidato Álvaro Ramos

PLN, PUSC, Nueva República, Frente Amplio y PPSD cuestionaron a presidenta del Patronato por descuidar sus funciones y mezclarse en asuntos de campaña electoral

Por Aarón Sequeira
Imágenes del plenario legislativo, durante la discusión del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para que enfrente 15 denuncias en su contra por presunta beligerancia política.
Carlos Felipe García, del PUSC, instó a la presidenta del PANI, Kennly Garza, a sumarse a la discusión de proyectos para fortalecer la institución. (Asamblea Legislativa /La Nación)







PANIÁlvaro RamosRodrigo ChavesHija de Álvaro RamosElecciones 2026
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

