13 diputados fustigaron a Rodrigo Chaves por presunto uso del PANI para afectar derechos de hija del candidato Álvaro Ramos

Carlos Felipe García, del PUSC, instó a la presidenta del PANI, Kennly Garza, a sumarse a la discusión de proyectos para fortalecer la institución.

Diputados de cinco fracciones políticas fustigaron este miércoles al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por aparentemente utilizar al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para afectar los derechos políticos de la hija de Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN).

En la sesión del plenario, 13 congresistas no solo cuestionaron al mandatario, sino también a la presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza, a quien criticaron por intervenir sobre un video en que la hija de Álvaro Ramos da un discurso contra Rodrigo Chaves.

La institución abrió una investigación preliminar por el clip en que la menor está dando un discurso y dice: “Quiero decir que Costa Rica está en peligro, Costa Rica está en el pico de la montaña a caer. Costa Rica es un país, ahora, que está entre el bien y mal, con un presidente que es un dictador. Depende de nosotros, los liberacionistas, hoy estar en pie diciendo: somos liberacionistas, vamos a derrotar al mal y vamos a ganar para tener el país que queremos”.

Ramos recibió el apoyo de varios candidatos presidenciales, desde este martes, cuando se conoció la acción del PANI, empezando por Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana.

La primera que abrió el debate en el plenario fue la congresista Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien cuestionó que el Patronato pretenda ser eficiente en esta acción y no en investigar a los menores que están pidiendo en las calles, sin abrigo ni alimentación, o casos como uno en Guácimo, donde presuntamente hay funcionarios detenidos por la aparente venta de menores.

“¿Cómo va eso, presidenta, o los menores que han muerto por el crimen organizado, o los casos de embarazo adolescente en el Pacífico central?“, dijo la socialcristiana.

El jefe de Nueva República, Fabricio Alvarado, también cuestionó la ausencia del PANI en atender numerosos casos, como el de la menor Julyana Valverde, de 15 años, cuya situación había sido denunciada al menos en 22 ocasiones en la oficina de Liberia del PANI, así como el de Keibril García y su madre, una niña de 12 años.

“Hoy Keibril está en el cielo por una institución inútil, que no está exigiéndole al gobierno comerse la bronca, para evitar que niños mueran por una bala perdida, muchos reclutados por el crimen organizado”, dijo Alvarado.

El jefe del PLN, Óscar Izquierdo, fustigó que el PANI pretenda afectar los derechos de expresión de una menor de edad como la hija de Álvaro Ramos. (Asamblea Legislativa /La Nación)

El jefe del PLN, Óscar Izquierdo, y la también liberacionista Kattia Rivera reclamaron las pretensiones del gobierno de impedir que una menor de edad se manifieste libremente y cuestionaron que Chaves haya reconocido que la presidenta ejecutiva del PANI fuera quien lo llamó para advertirle del video de la hija de Ramos.

“Impiden que una niña pueda manifestarse, eso es doloroso, es un retroceso absoluto, persecución política”, cuestionó el vocero verdiblanco.

Rivera enfatizó principalmente el atropello a los derechos de los niños, en particular el derecho a expresarse, y manifestó que les debería dar vergüenza, tanto a Chaves como a la presidenta del PANI.

El socialcristiano Carlos Felipe García, presidente de la Comisión de Niñez y Adolescencia, hizo un llamado a Garza para que se sume a la discusión de proyectos para fortalecer la institución y deje de perseguir candidaturas presidenciales.

Las frenteamplistas Rocío Alfaro y Priscilla Vindas calificaron a Rodrigo Chaves como un cobarde, por intentar utilizar las instituciones y la plata de los contribuyentes que se debe destinar a cuidar la niñez, para intimidar a una menor.

Alfaro dijo que es la misma cobardía del mandatario al abandonar la comisión que discutió el levantamiento de la inmunidad por presunta beligerancia política, para no enfrentarla a ella y a la diputada Alejandra Larios, del PLN.

“Es usted un cobarde, en lugar de proteger a cientos de niños que necesitan un PANI fortalecido, usa los recursos públicos para fines electoreros”, dijo Vindas.

También reclamaron las actuaciones del Ejecutivo Alejandra Larios y Dinorah Barquero, del PLN; Ariel Robles y Antonio Ortega, del FA; la independiente Kattia Cambronero, y Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).